https://ria.ru/20210719/mikoyan-1739658452.html

"Микоян" в Сиэтле: зачем в разгар ВОВ ледокол отправили в кругосветку

"Микоян" в Сиэтле: зачем в разгар ВОВ ледокол отправили в кругосветку - РИА Новости, 19.07.2021

"Микоян" в Сиэтле: зачем в разгар ВОВ ледокол отправили в кругосветку

В разгар Великой Отечественной войны безоружный советский ледокол "Анастас Микоян" пересек моря и океаны, совершил более чем за год кругосветное путешествие... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:00

2021-07-19T10:00

2021-07-19T12:03

морская держава

морская держава

латинская америка

одесса

порт-саид

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В разгар Великой Отечественной войны безоружный советский ледокол "Анастас Микоян" пересек моря и океаны, совершил более чем за год кругосветное путешествие. Зачем это было нужно, в каких странах побывал корабль и как смог успешно завершить миссию, проекту "Морская держава" рассказала Евгения Петлинская, главный хранитель музейных предметов ФБУ "Музей морского флота".Линейный ледокол "А.Микоян" был заложен по заказу Главсевморпути на Николаевском судостроительном заводе имени Андре Марти в ноябре 1935 года.В августе 1941 года, когда ледокол еще достраивался, а война уже началась, немецкая авиация совершила первый налет на Николаев, в том числе и на судостроительный завод. Не дожидаясь приемочных испытаний, корабль был принят и выведен в море. Первым его командиром стал капитан 2-го ранга Сергей Михайлович Сергеев, получивший ранее военный опыт в Испании.В состав экипажа добровольно вошли рабочие заводской сдаточной команды, что позволило доделывать судно уже на плаву, во время боевых действий."А.Микоян" служил вспомогательным крейсером и в составе боевых кораблей оказывал огневую поддержку защитникам Одессы и Севастополя.На нем установили вооружение – три 130-миллиметровых орудия главного калибра, которые вели огонь по береговым целям, и шесть зенитных орудий калибра 76 мм, которые сбили шесть немецких самолетов.Забрать письма, уничтожить военную форму5 ноября 1941 года командование корабля получило неожиданный приказ –полностью снять вооружение. Вскоре у команды потребовали сдать пулеметы, винтовки и пистолеты. У всех были отобраны документы, письма, фотографии родных и близких. Экипажу приказали уничтожить военную форму, выдав взамен разнообразную гражданскую одежду и мореходные книжки. Военно-морской флаг спустили и подняли государственный.Вчера еще боевой вспомогательный крейсер снова был "разжалован" в линейные ледоколы и отправлен с важным заданием: добраться до Дальнего Востока и дальше на Север для помощи в перевозке грузов по Северному морскому пути.Но "короткий" путь на Чукотку был отрезан врагами. Даже выйти в океан было непросто: ледокол должен был пройти в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы, принадлежащие Турции, которая соблюдала нейтралитет, но симпатизировала Германии и не пропускала через проливы боевые корабли и вооруженные транспорты воюющих стран (более того – охотно сообщала в Берлин о движении через Босфор). Таким образом, в разгар мировой войны "А.Микоян" отправился в кругосветку безоружным, со стандартным оснащением.Численность экипажа по проекту была 142 человека, но фактически в кругосветке участвовали 138 человек, причем команда не потеряла за время плавания ни одного.Средиземноморские приключенияЭкспедиция, состоявшая из ледокола и трех танкеров "Сахалин"​, "Варлаам Аванесов" и "Туапсе" (вскоре корабли разделились), стартовала из Батуми в ночь с 25 на 26 ноября под охраной лидера "Ташкент" и эсминцев "Способный" и "Сообразительный". Утром 29 ноября суда вошли в Босфор, распрощавшись с вооруженным конвоем, и вскоре встали на рейде Стамбула. Дальнейший поход был возможен только поодиночке. Первой целью обозначили принадлежавший англичанам Кипр.Директива от Главного морского штаба СССР, полученная капитаном в Стамбуле, звучала следующим образом: "Прорваться через Эгейское море мимо военно-морских баз противника и выйти к восточным портам союзников на Средиземном море. Прорыв совершить скрытно от противника. Корабль ни в коем случае противнику не сдавать, взрывом потопить, а экипажу в плен не сдаваться".Из Стамбула "А.Микоян" вышел в ночь на 30 ноября. Необходимо было избежать встречи с итальянскими ВМС и ВВС: дивизионом эскадренных миноносцев, отрядом торпедных катеров и отрядом самолетов-торпедоносцев. Для этого поход через Эгейское море проходил только по ночам, днем ледокол отстаивался в небольших бухтах, прижимаясь к островам.В течение нескольких дней, скрываясь от итальянцев, ледокол дошел до острова Родос, где находилась база итальянских ВМС и ВВС. Там он был все-таки обнаружен. С подошедшего торпедного катера приказано было идти на Родос. После отказа ледокол был атакован.Успешно отклонившись от торпед, грозивших отправить ледокол на дно, "А.Микоян" тем не менее получил более 500 пробоин в надстройках и дымовых трубах от автоматического оружия противника, два матроса были ранены. Задержать или потопить корабль итальянцы, однако, не смогли. "А.Микоян" оторвался от противника и скрылся среди островов.За следующую ночь он дошел до Кипра – там он был в безопасности под защитой артиллерии английской базы "Фамагуста". Еще один день занял переход в Бейрут, следующей стоянкой стала Хайфа. Ледокол прибыл в порт 4 декабря 1941 года: судно нуждалось в ремонте, а команда – в отдыхе.Огненный ремонт в ХайфеДве недели ледокол ремонтировали: участвовали и англичане, и члены команды – рабочие Николаевского завода.20 декабря в порту произошла грандиозная катастрофа: английский танкер "Феникс", груженный нефтью, подорвался на мине. Взрывом "Феникс" разломало на две части, нефть быстро распространялась по акватории порта и горела. Огонь перекинулся на "Микояна", соседние суда и волнолом, на котором стояла зенитная батарея. Началась паника, команды торговых судов и портовых буксиров бросали свои корабли и бежали, командование порта растерялось. Горящий танкер медленно дрейфовал к "Микояну", который двигаться не мог – две из трех его паровых машин были разобраны для ремонта, рабочая же была в "холодном" состоянии.Сбив огонь на судне, экипаж ледокола по горящему морю вывел его в безопасное место и тем самым спас "Микояна" – единственный из всех кораблей в порту. Как только ледокол оказался в безопасности, команда пришла на помощь терпящим бедствие кораблям: были спасены команды двух танкеров и солдаты английской зенитной батареи, оказана помощь другим судам. С самого "Феникса" ледокол спас 24 моряка.Английское морское командование выразило благодарность капитану и всему личному составу "Микояна" за мужественное поведение и морскую лихость при спасении команд танкеров и спасение солдат зенитной батареи, а также за оказание помощи другим кораблям, находившимся в Хайфе во время пожара. Спустя несколько дней, когда последствия пожара были ликвидированы, экипаж ледокола продолжил ремонт, англичане установили на судне 45-миллиметровое орудие 1905 года.Однако обещанное ими ранее вооружение ледокол не получил. Более того, англичане отказались организовать огневое прикрытие корабля в своих колониальных владениях вдоль берегов Индийского океана.Опасный маршрут6 января 1942 года "А.Микоян" вышел из Хайфы и отправился в Порт-Саид, намереваясь через Суэц попасть в Индийский океан. Здесь, наоборот, шли только днем: немцы забрасывали минами Суэцкий канал, днем приходилось идти, обходя затопленные корабли, а ночью движение прекращалось.В конце 1941 года Япония внезапно напала на английские и американские военные базы, объявив проливы Лаперуза, Корейский и Сангарский своими оборонительными зонами, а Японское море и все выходы из него поставила под свой контроль. Краткий путь на Дальний Восток оказался недоступен.Решено было идти в Кейптаун, а далее – через Атлантику и Тихий океан, на запад, к советским берегам. 7 февраля 1942 года ледокол "Микоян" пересек экватор.После пополнения запасов провизии и топлива в Момбасе ледокол направился в Дурбан, а 19 марта пришел в Кейптаун. Пополнив запасы и загрузив уголь, "Микоян" был готов идти дальше. Выбирая дальнейший маршрут, учли, что на линии Кейптаун – Нью-Йорк действуют немецкие подводные лодки, в южной Атлантике, предположительно, действуют немецкие рейдеры "Михель" и "Штир". Путь к Панамскому каналу оказался крайне опасным.26 марта "Микоян" покинул Кейптаун, он выбрал более длинный и более тяжелый переход по югу Атлантики, вокруг мыса Горн и далее – через весь Тихий океан на север.Латиноамериканский маршрут12 апреля ледокол был в Монтевидео. Он стал первым советским кораблем, посетившим этот порт.На подходе к уругвайскому порту ледокол запросил разрешения на вход и неожиданно получил отказ: власти сочли, что корабль хорошо вооружен. За мощное вооружение они сочли муляжи пушек из бревен и парусины, поставленные экипажем после выхода из Адена. Когда недоразумение разъяснилось, ледокол был горячо встречен в порту.В Монтевидео одна из делегаций города преподнесла в подарок экипажу 32-килограммовый шоколадный снаряд, на котором рельефно были оттиснуты советский, английский и американский флаги. Разрубленный пожарным топором (нож не брал шоколадную массу) шоколад разделили между личным составом.Дальше "Микоян" ушел на юг и обогнул мыс Горн. С заходом в чилийские порты Пунта-Аренас, Коронель, Лота и Вальпараисо корабль шел вдоль Южной Америки.В Чили, на стоянке в шахтерском городе Лота, состоялся митинг в честь прихода советского ледокола. Выступление старшего машиниста Федора Хилько о переходе "А.Микояна", о стойкости и мужестве воинов, противостоящих фашистам, о будущем мире для всех народов так взволновало шахтеров Лоты, что впоследствии в честь оратора один из чилийских коммунистов назвал своего сына его именем – Федор.От Сиэтла до Северодвинска и обратноЗакончив путешествие по портам Латинской Америки ,"Микоян" прибыл в Сан-Франциско, где ледокол снова пополнил запасы, и оттуда отправился в Сиэтл.4 июля 1942 года корабль вошел в порт Сиэтла и – сразу – на местный судостроительный завод. Ледоколу предстоял большой ремонт: следовало смонтировать противомагнитный пояс, перебрать машины, установить артиллерийское вооружение. Американцы демонтировали установленную в Хайфе старую 45-миллиметровуюпушку, установили четыре 76,2-миллиметровыхорудия, десять 20-миллиметровых зенитных автоматов, четыре 12,7-миллиметровых и четыре 7,62-миллиметровых пулеметов."А.Микоян" покинул порт вооруженным и в сопровождении двух американских военных кораблей. После краткой стоянки на Аляске, в порту Кадьяк, он отправился на запад вдоль Алеутских островов, 6 августа прибыл на военно-морскую базу Датч-Харбор.Меньше тысячи миль – и ледокол прибыл в конечный пункт, бухту Провидения в Беринговом проливе. За кормой осталось четыре океана, 24 760 миль в заграничных водах – дальнее плавание ледокола "А.Микоян" было успешно завершено.9 августа 1942 года ледокол вошел в Анадырский залив на Чукотке. Теперь ему предстояло обеспечить переход по Северному морскому пути 19 транспортов с грузами и трех тихоокеанских боевых кораблей (лидера "Баку", эсминцев "Разумный" и "Разъяренный"), тем самым полностью завершив кругосветку, и вновь вернуться на фронт.21 декабря 1942 года в Баренцевом море "Микоян" подорвался на мине, выставленной в сентябре немецкими кораблями. Как раз в этот момент он находился практически точно на 40-м меридиане – меридиане Батуми. Поврежденный ледокол дошел до Северодвинска, где его подлатали, а для полноценного ремонта вновь отправили в Сиэтл.После войны линейный ледокол "А.Микоян" более 20 лет проводил корабли через льды Арктики. В 1968 году он был списан и разрезан на металлолом.

https://ria.ru/20210615/volkhov-1732346942.html

латинская америка

одесса

порт-саид

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морская держава, латинская америка, одесса, порт-саид