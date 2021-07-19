https://ria.ru/20210719/matkapital-1741826307.html

Цыбульский заявил о расширении возможностей для получения маткапитала

Цыбульский заявил о расширении возможностей для получения маткапитала - РИА Новости, 19.07.2021

Цыбульский заявил о расширении возможностей для получения маткапитала

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале заявил о расширении возможностей для получения регионального маткапитала, семьи... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:08

2021-07-19T12:08

2021-07-19T12:08

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале заявил о расширении возможностей для получения регионального маткапитала, семьи смогут получать его на третьего и каждого последующего ребенка.Как сообщил Цыбульский, реализуя национальную политику в демографической сфере, он намерен предложить депутатам изменить подход и к поддержке семей с детьми в части предоставления права на получение материнского капитала."Сейчас региональный маткапитал в Архангельской области выплачивается на третьего или любого из последующих детей. Предлагаю с 1 января 2022 года выплачивать его на третьего и каждого последующего ребенка", – заявил губернатор, говоря о работе над формированием областного бюджета на 2022 год и предстоящий трехлетний период.По словам Цыбульского, новая мера потребует выделения на нее дополнительных бюджетных средств. На ближайшие три года на это понадобится порядка полумиллиарда рублей. Сегодня размер регионального материнского капитала в Архангельской области составляет более 109 тысяч рублей. С учетом индексации следующего года он будет чуть более 113 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210716/vyplata-1741550957.html

архангельская область

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александр цыбульский, архангельская область, общество