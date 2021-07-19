https://ria.ru/20210719/marbelya-1741942419.html

Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье

Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье - РИА Новости, 19.07.2021

Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье

Автомобиль наехал на террасу бара в центре испанской Марбельи, не менее девяти человек пострадали, пять из них госпитализированы, передает агентство EFE. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:57

2021-07-19T20:57

2021-07-19T22:39

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741940297_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_433dfa363788a015b50af9ee7b0d05b8.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Автомобиль наехал на террасу бара в центре испанской Марбельи, не менее девяти человек пострадали, пять из них госпитализированы, передает агентство EFE.Состояние одной из госпитализированных женщин оценивается как тяжелое.Водитель автомобиля задержан. По данным газеты Diario Sur, речь идет о 30-летнем местном жителе, у которого, предположительно, произошел приступ душевной болезни. Он ехал в машине вместе с родителями.

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель наехал на сидящих в кафе людей: кадры из Испании 30-летний водитель из Испании протаранил людей, сидевших на террасе кафе в городе Марбелья. Пострадали от 5 до 8 человек. Судя по видео, некоторые получили серьезные травмы, люди окровавлены. Виновник, скорее всего, не справился с управлением. Он путешествовал по стране со своими родителями-пенсионерами. 2021-07-19T20:57 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, испания, в мире