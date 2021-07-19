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Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье
Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье - РИА Новости, 19.07.2021
Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье
Автомобиль наехал на террасу бара в центре испанской Марбельи, не менее девяти человек пострадали, пять из них госпитализированы, передает агентство EFE. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:57
2021-07-19T20:57
2021-07-19T22:39
испания
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Автомобиль наехал на террасу бара в центре испанской Марбельи, не менее девяти человек пострадали, пять из них госпитализированы, передает агентство EFE.Состояние одной из госпитализированных женщин оценивается как тяжелое.Водитель автомобиля задержан. По данным газеты Diario Sur, речь идет о 30-летнем местном жителе, у которого, предположительно, произошел приступ душевной болезни. Он ехал в машине вместе с родителями.
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Водитель наехал на сидящих в кафе людей: кадры из Испании
30-летний водитель из Испании протаранил людей, сидевших на террасе кафе в городе Марбелья. Пострадали от 5 до 8 человек. Судя по видео, некоторые получили серьезные травмы, люди окровавлены.
Виновник, скорее всего, не справился с управлением. Он путешествовал по стране со своими родителями-пенсионерами.
2021-07-19T20:57
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20:57 19.07.2021 (обновлено: 22:39 19.07.2021)
Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье
Автомобиль врезался в террасу бара в испанской Марбелье, не менее девяти человек пострадали