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В Австрии один человек погиб из-за сильных ливней
В Австрии один человек погиб из-за сильных ливней - РИА Новости, 19.07.2021
В Австрии один человек погиб из-за сильных ливней
Один человек погиб в результате вызвавших подтопления сильных ливней в федеральной земле Зальцбург в центральной части Австрии, сообщает информационный портал... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:02
2021-07-19T09:02
2021-07-19T09:02
австрия
в мире
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате вызвавших подтопления сильных ливней в федеральной земле Зальцбург в центральной части Австрии, сообщает информационный портал Wetter.at.Инцидент произошёл в общине Зальбах-Хинтерглемм. Сообщается, что изначально поступил сигнал о пропаже без вести мужчины - он упал в реку Залах, которой его унесло. Была запущена масштабная поисковая операция, но спасатели нашли пропавшего уже мертвым.Сильные ливни в минувшие выходные привели в некоторых районах Австрии к подтоплениям, в числе прочих серьезно пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Население этого города и ряда других призвали не покидать дома и не спускаться в подвальные помещения. В Вене из-за дождей и гроз с утра субботы дежурили пожарные, которые выезжали на вызовы более 900 раз. В воскресенье в австрийской столице прошёл лишь краткосрочный дождь. Согласно прогнозу, в понедельник ситуация с погодой в стране стабилизируется.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бушующая в стране непогода причиняет серьезный ущерб во многих районах, и пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.
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австрия, в мире
В Австрии один человек погиб из-за сильных ливней
Один человек погиб из-за сильных ливней в федеральной земле Зальцбург в центральной части Австрии
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости.
Один человек погиб в результате вызвавших подтопления сильных ливней в федеральной земле Зальцбург в центральной части Австрии
, сообщает информационный портал Wetter.at
.
Инцидент произошёл в общине Зальбах-Хинтерглемм. Сообщается, что изначально поступил сигнал о пропаже без вести мужчины - он упал в реку Залах, которой его унесло. Была запущена масштабная поисковая операция, но спасатели нашли пропавшего уже мертвым.
Сильные ливни в минувшие выходные привели в некоторых районах Австрии к подтоплениям, в числе прочих серьезно пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Население этого города и ряда других призвали не покидать дома и не спускаться в подвальные помещения. В Вене из-за дождей и гроз с утра субботы дежурили пожарные, которые выезжали на вызовы более 900 раз. В воскресенье в австрийской столице прошёл лишь краткосрочный дождь. Согласно прогнозу, в понедельник ситуация с погодой в стране стабилизируется.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бушующая в стране непогода причиняет серьезный ущерб во многих районах, и пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.