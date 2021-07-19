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https://ria.ru/20210719/liviya-1741877374.html
В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию - РИА Новости, 19.07.2021
В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
Европейский союз сейчас не планирует направлять военных в Ливию для поддержания режима прекращения огня в этой стране, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:24
2021-07-19T15:24
средиземное море
брюссель
совет безопасности оон
евросоюз
ливия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Европейский союз сейчас не планирует направлять военных в Ливию для поддержания режима прекращения огня в этой стране, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Масралли.В понедельник издание EUobserver написало о внутреннем документе, подготовленном дипломатической службой ЕС, в котором якобы предлагается рассмотреть возможность отправки европейских военных в Ливию. По информации издания, ЕС опасается упустить инициативу в Ливии, которую могут перехватить представители других государств."В настоящее время никакие военные миссии ЕС в Ливии не планируются. ЕС продолжит поддержку Ливии, будет содействовать достижению мира и стабильности в этой стране", - сказала Масралли.Она напомнила, что Евросоюз продолжает операцию в Средиземном море, чтобы не допустить поставки оружия в Ливию в соответствии с решением СБ ООН.Евросоюз запустил весной 2020 года военно-морскую операцию IRINI по контролю за соблюдением международного эмбарго на поставки оружия в Ливию. Кроме того, ЕС помогает ливийской береговой охране, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой.
https://ria.ru/20210709/problema-1740538217.html
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средиземное море, брюссель, совет безопасности оон, евросоюз, ливия, в мире
15:24 19.07.2021
 
В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию

ЕС опроверг сообщения об отправке военных в Ливию для поддержания режима прекращения огня

© REUTERS / JOHANNA GERONСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / JOHANNA GERON
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Европейский союз сейчас не планирует направлять военных в Ливию для поддержания режима прекращения огня в этой стране, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Масралли.
В понедельник издание EUobserver написало о внутреннем документе, подготовленном дипломатической службой ЕС, в котором якобы предлагается рассмотреть возможность отправки европейских военных в Ливию. По информации издания, ЕС опасается упустить инициативу в Ливии, которую могут перехватить представители других государств.
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"В настоящее время никакие военные миссии ЕС в Ливии не планируются. ЕС продолжит поддержку Ливии, будет содействовать достижению мира и стабильности в этой стране", - сказала Масралли.
Она напомнила, что Евросоюз продолжает операцию в Средиземном море, чтобы не допустить поставки оружия в Ливию в соответствии с решением СБ ООН.
Евросоюз запустил весной 2020 года военно-морскую операцию IRINI по контролю за соблюдением международного эмбарго на поставки оружия в Ливию. Кроме того, ЕС помогает ливийской береговой охране, в частности, в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой.
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