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В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков
В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2021
В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков
Более трети среднемесячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в воскресенье, сообщает в понедельник мэрия. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:55
2021-07-19T14:55
2021-07-19T14:55
жкх
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Более трети среднемесячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в воскресенье, сообщает в понедельник мэрия.Ливень затопил улицы в Екатеринбурге. На дорогах образовались лужи и реки. Было затруднено движение трамваев.Для устранения последствий стихии были мобилизованы дополнительные бригады по очистке ливневки от смытого мусора и листвы. В результате стихии в центре города было повалено несколько деревьев, которые в оперативном режиме были распилены и убраны с тротуаров и проезжей части.Всего за прошедшую ночь на улицах города работало 137 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. На специальные полигоны вывезено 49 тонн грязи и 23 тонны мусора. Для промывки тротуаров и проезжей части мегаполиса было использовано 1445 кубометров воды, уточняют власти.Заместитель главы города Алексей Бубнов обратил особое внимание на то, что места подтоплений должны быть на постоянном контроле у дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ). Также он дал поручение усилить работу по уборке грязи, которую смыло дождем с газонов на проезжую часть и тротуары.Бубнов отметил, что на этой неделе ожидаются обильные осадки, поэтому районные отделы благоустройства, а также службы заказчика и ДЭУ должны держать ситуацию под контролем и быть готовыми оперативно устранять последствия стихии.В результате ливня также обрушился потолок в торговом центре "Карнавал", подтвердили РИА Новости в ТЦ. "Жертв нет", - добавили там.
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жкх, екатеринбург, общество
В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков
В Екатеринбурге за день выпало 30 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости.
Более трети среднемесячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге
в воскресенье, сообщает в понедельник мэрия.
Ливень затопил улицы в Екатеринбурге. На дорогах образовались лужи и реки. Было затруднено движение трамваев.
"В воскресенье, 18 июля, на территории Екатеринбурга выпало 30 миллиметров осадков, что составляет более трети среднемесячной нормы – 78 миллиметров. По информации специалистов, система ливневой канализации в целом справилась, но были выявлены критические перегрузки, которые пришлось устранять вручную с помощью резервных аварийных бригад. Работы проводились всю ночь", - говорится в сообщении мэрии.
Для устранения последствий стихии были мобилизованы дополнительные бригады по очистке ливневки от смытого мусора и листвы. В результате стихии в центре города было повалено несколько деревьев, которые в оперативном режиме были распилены и убраны с тротуаров и проезжей части.
Всего за прошедшую ночь на улицах города работало 137 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. На специальные полигоны вывезено 49 тонн грязи и 23 тонны мусора. Для промывки тротуаров и проезжей части мегаполиса было использовано 1445 кубометров воды, уточняют власти.
Заместитель главы города Алексей Бубнов обратил особое внимание на то, что места подтоплений должны быть на постоянном контроле у дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ). Также он дал поручение усилить работу по уборке грязи, которую смыло дождем с газонов на проезжую часть и тротуары.
Бубнов отметил, что на этой неделе ожидаются обильные осадки, поэтому районные отделы благоустройства, а также службы заказчика и ДЭУ должны держать ситуацию под контролем и быть готовыми оперативно устранять последствия стихии.
В результате ливня также обрушился потолок в торговом центре "Карнавал", подтвердили РИА Новости в ТЦ. "Жертв нет", - добавили там.