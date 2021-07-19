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В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков

В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2021

В Екатеринбурге за день выпало более трети месячной нормы осадков

Более трети среднемесячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в воскресенье, сообщает в понедельник мэрия. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:55

2021-07-19T14:55

2021-07-19T14:55

жкх

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Более трети среднемесячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в воскресенье, сообщает в понедельник мэрия.Ливень затопил улицы в Екатеринбурге. На дорогах образовались лужи и реки. Было затруднено движение трамваев.Для устранения последствий стихии были мобилизованы дополнительные бригады по очистке ливневки от смытого мусора и листвы. В результате стихии в центре города было повалено несколько деревьев, которые в оперативном режиме были распилены и убраны с тротуаров и проезжей части.Всего за прошедшую ночь на улицах города работало 137 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. На специальные полигоны вывезено 49 тонн грязи и 23 тонны мусора. Для промывки тротуаров и проезжей части мегаполиса было использовано 1445 кубометров воды, уточняют власти.Заместитель главы города Алексей Бубнов обратил особое внимание на то, что места подтоплений должны быть на постоянном контроле у дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ). Также он дал поручение усилить работу по уборке грязи, которую смыло дождем с газонов на проезжую часть и тротуары.Бубнов отметил, что на этой неделе ожидаются обильные осадки, поэтому районные отделы благоустройства, а также службы заказчика и ДЭУ должны держать ситуацию под контролем и быть готовыми оперативно устранять последствия стихии.В результате ливня также обрушился потолок в торговом центре "Карнавал", подтвердили РИА Новости в ТЦ. "Жертв нет", - добавили там.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, екатеринбург, общество