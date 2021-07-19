https://ria.ru/20210719/kuratorstvo-1741868621.html

Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области

Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области - РИА Новости, 19.07.2021

Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области

Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа поспособствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:43

2021-07-19T14:43

2021-07-19T14:43

нижегородская область

россия

дмитрий чернышенко

глеб никитин

михаил мишустин

нижний новгород

нижегородская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1920x0_80_0_0_70b219d4f8dbea1c1770ee0beb323b0d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа поспособствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций."С Дмитрием Чернышенко мы тесно взаимодействуем по целому ряду задач: цифровая экономика, новые проекты в сфере науки и образования, туризм. Отдельное направление – 800-летие Нижнего Новгорода и связанные с ним преобразования в городе и регионе. В наших планах - создание квартала высоких технологий и IT-кампуса в Нижнем Новгороде, реализация крупных инфраструктурных проектов. Все это напрямую связано с развитием региональной экономики и созданием новых рабочих мест", - процитировали РИА Новости слова Никитина в его пресс-службе.Губернатор подчеркнул, что "решение масштабных задач невозможно без взаимодействия с правительством страны, и новая система кураторства федеральных округов вице-премьерами позволит оперативнее выстроить эту работу".

https://ria.ru/20210716/kredit-1741483385.html

https://ria.ru/20210713/avtomobili-1741151727.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, глеб никитин, михаил мишустин, нижний новгород, нижегородская область, политика