Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210719/kuratorstvo-1741868621.html
Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области
Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области - РИА Новости, 19.07.2021
Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области
Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа поспособствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:43
2021-07-19T14:43
нижегородская область
россия
дмитрий чернышенко
глеб никитин
михаил мишустин
нижний новгород
нижегородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1920x0_80_0_0_70b219d4f8dbea1c1770ee0beb323b0d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа поспособствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций."С Дмитрием Чернышенко мы тесно взаимодействуем по целому ряду задач: цифровая экономика, новые проекты в сфере науки и образования, туризм. Отдельное направление – 800-летие Нижнего Новгорода и связанные с ним преобразования в городе и регионе. В наших планах - создание квартала высоких технологий и IT-кампуса в Нижнем Новгороде, реализация крупных инфраструктурных проектов. Все это напрямую связано с развитием региональной экономики и созданием новых рабочих мест", - процитировали РИА Новости слова Никитина в его пресс-службе.Губернатор подчеркнул, что "решение масштабных задач невозможно без взаимодействия с правительством страны, и новая система кураторства федеральных округов вице-премьерами позволит оперативнее выстроить эту работу".
https://ria.ru/20210716/kredit-1741483385.html
https://ria.ru/20210713/avtomobili-1741151727.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_21bc9e28771944dce10a6ba38a59e954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, глеб никитин, михаил мишустин, нижний новгород, нижегородская область, политика
14:43 19.07.2021
 
Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области

Глава Нижегородской области Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию экономики региона

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа поспособствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 09:56Нижегородская область
Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК
"С Дмитрием Чернышенко мы тесно взаимодействуем по целому ряду задач: цифровая экономика, новые проекты в сфере науки и образования, туризм. Отдельное направление – 800-летие Нижнего Новгорода и связанные с ним преобразования в городе и регионе. В наших планах - создание квартала высоких технологий и IT-кампуса в Нижнем Новгороде, реализация крупных инфраструктурных проектов. Все это напрямую связано с развитием региональной экономики и созданием новых рабочих мест", - процитировали РИА Новости слова Никитина в его пресс-службе.
Губернатор подчеркнул, что "решение масштабных задач невозможно без взаимодействия с правительством страны, и новая система кураторства федеральных округов вице-премьерами позволит оперативнее выстроить эту работу".
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 20:13Нижегородская область
Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля
 
Нижегородская областьРоссияДмитрий ЧернышенкоГлеб НикитинМихаил МишустинНижний НовгородНижегородская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
Лента новостейМолния