https://ria.ru/20210719/kurator-1741895608.html

Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО

Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО - РИА Новости, 19.07.2021

Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО

Назначение вице-премьера Александра Новака куратором Северо-Кавказского федерального округа поможет решить проблемы топливно-энергетического комплекса и... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:36

2021-07-19T16:36

2021-07-19T16:36

россия

махмуд-али калиматов

северо-кавказский федеральный округ

михаил мишустин

александр новак

политика

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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Александра Новака куратором Северо-Кавказского федерального округа поможет решить проблемы топливно-энергетического комплекса и ускорить позитивные изменения в экономике региона, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Новак будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ."Проблемы топливно-энергетического комплекса северокавказских субъектов, Ингушетии в том числе, известны. Они, с одной стороны, сопряжены с потребностью в модернизации обеспечивающих систем и создании качественной инфраструктуры, с другой, – с необходимостью улучшить финансовую дисциплину потребителей. Поэтому для нас закрепление за округом в качестве куратора Александра Валентиновича Новака, опытного в финансово-экономической и энергетической сферах человека, – не что иное, как надежная поддержка в упорядочении всех этих процессов и ускорении позитивных изменений в экономике региона", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.

https://ria.ru/20210719/kurator-1741892096.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

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россия, махмуд-али калиматов, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, александр новак, политика