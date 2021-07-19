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Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО
Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО - РИА Новости, 19.07.2021
Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО
Назначение вице-премьера Александра Новака куратором Северо-Кавказского федерального округа поможет решить проблемы топливно-энергетического комплекса и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:36
2021-07-19T16:36
россия
махмуд-али калиматов
северо-кавказский федеральный округ
михаил мишустин
александр новак
политика
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Александра Новака куратором Северо-Кавказского федерального округа поможет решить проблемы топливно-энергетического комплекса и ускорить позитивные изменения в экономике региона, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Новак будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ."Проблемы топливно-энергетического комплекса северокавказских субъектов, Ингушетии в том числе, известны. Они, с одной стороны, сопряжены с потребностью в модернизации обеспечивающих систем и создании качественной инфраструктуры, с другой, – с необходимостью улучшить финансовую дисциплину потребителей. Поэтому для нас закрепление за округом в качестве куратора Александра Валентиновича Новака, опытного в финансово-экономической и энергетической сферах человека, – не что иное, как надежная поддержка в упорядочении всех этих процессов и ускорении позитивных изменений в экономике региона", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
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россия, махмуд-али калиматов, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, александр новак, политика
16:36 19.07.2021
 
Глава Ингушетии прокомментировал назначение Новака куратором СКФО

Глава Ингушетии Калиматов: назначение Новака куратором СКФО поможет в решении проблем ТЭК региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Александра Новака куратором Северо-Кавказского федерального округа поможет решить проблемы топливно-энергетического комплекса и ускорить позитивные изменения в экономике региона, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Новак будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ.
"Проблемы топливно-энергетического комплекса северокавказских субъектов, Ингушетии в том числе, известны. Они, с одной стороны, сопряжены с потребностью в модернизации обеспечивающих систем и создании качественной инфраструктуры, с другой, – с необходимостью улучшить финансовую дисциплину потребителей. Поэтому для нас закрепление за округом в качестве куратора Александра Валентиновича Новака, опытного в финансово-экономической и энергетической сферах человека, – не что иное, как надежная поддержка в упорядочении всех этих процессов и ускорении позитивных изменений в экономике региона", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 16:18
Глава Вологодской области оценил назначение Голиковой куратором СЗФО
 
РоссияМахмуд-Али КалиматовСеверо-Кавказский Федеральный округМихаил МишустинАлександр НовакПолитика
 
 
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