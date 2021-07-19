https://ria.ru/20210719/kotik-1741936087.html
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик - РИА Новости, 19.07.2021
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик
В дельфинарии Набережных Челнов впервые родился южноамериканский морской котик, сообщило учреждение в Instagram. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:00
2021-07-19T20:00
2021-07-19T22:20
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741935615_0:738:991:1295_1920x0_80_0_0_e076293aa72cedf520d8d07d3f3937e3.jpg
КАЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. В дельфинарии Набережных Челнов впервые родился южноамериканский морской котик, сообщило учреждение в Instagram.В дельфинарии отмечают, что родителям новорожденного примерно по девять лет, малыш и мама чувствуют себя хорошо.Ранее в Набережных Челнах четыре раза появлялись на свет детеныши дельфинов.
https://ria.ru/20210718/lemur-1741725891.html
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741935615_0:645:991:1388_1920x0_80_0_0_6978c0af4dbd1935054982576f20eb32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны
20:00 19.07.2021 (обновлено: 22:20 19.07.2021)
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик
В дельфинарии Набережных Челнов родился южноамериканский морской котик