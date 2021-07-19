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В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик - РИА Новости, 19.07.2021
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик
В дельфинарии Набережных Челнов впервые родился южноамериканский морской котик, сообщило учреждение в Instagram. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:00
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россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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КАЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. В дельфинарии Набережных Челнов впервые родился южноамериканский морской котик, сообщило учреждение в Instagram.В дельфинарии отмечают, что родителям новорожденного примерно по девять лет, малыш и мама чувствуют себя хорошо.Ранее в Набережных Челнах четыре раза появлялись на свет детеныши дельфинов.
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россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны
20:00 19.07.2021 (обновлено: 22:20 19.07.2021)
 
В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик

В дельфинарии Набережных Челнов родился южноамериканский морской котик

© Фото : @delphinariy/InstagramЮжноамериканский морской котик родившийся в дельфинарии Набережных Челнов
Южноамериканский морской котик родившийся в дельфинарии Набережных Челнов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : @delphinariy/Instagram
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КАЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. В дельфинарии Набережных Челнов впервые родился южноамериканский морской котик, сообщило учреждение в Instagram.

"Это правда! Второго июля у нас случилось чудо, делимся им с вами. Это первый южноамериканский морской котик, родившийся в нашем дельфинарии! Мама — морской котик Ванесса, а ласково мы ее называем Ваня. Отец — наш джентльмен Элио", — говорится в публикации.

В дельфинарии отмечают, что родителям новорожденного примерно по девять лет, малыш и мама чувствуют себя хорошо.
Ранее в Набережных Челнах четыре раза появлялись на свет детеныши дельфинов.
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РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные Челны
 
 
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