В дельфинарии Набережных Челнов родился морской котик

"Это правда! Второго июля у нас случилось чудо, делимся им с вами. Это первый южноамериканский морской котик, родившийся в нашем дельфинарии! Мама — морской котик Ванесса, а ласково мы ее называем Ваня. Отец — наш джентльмен Элио", — говорится в публикации.