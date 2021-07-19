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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741951975.html
ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных
ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных - РИА Новости, 19.07.2021
ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных
Беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется прививка, при этом кормящие матери могут... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T23:56
2021-07-19T23:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется прививка, при этом кормящие матери могут продолжать кормить своих детей даже после вакцинации, говорится в опубликованных в понедельник обновленных рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения.Эксперты, в частности, приняли решение отнести ко второй группе для приоритетного вакцинирования беременных женщин. По мнению ВОЗ, будущие матери заслуживают особого внимания, поскольку потенциальные преимущества и риски вакцинации касаются не только их здоровья, но и здоровья их будущих детей. Ранее этой группе не уделялось должного внимания при тестировании и распределении вакцин. При этом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у беременных, заболевших COVID-19, выше риск тяжелого протекания болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.Согласно опубликованным данным, для всех вакцин, включенных на данный момент в список ВОЗ для экстренного применения, были проведены исследования на беременных животных, и не было зарегистрировано никаких вредных эффектов от вакцин на здоровье матери или плода."В соответствии с другими состояниями здоровья, которые подвергают людей повышенному риску (тяжелого протекания COVID-19 – ред.), беременные женщины теперь отнесены ко II этапу эпидемиологических сценариев дорожной карты SAGE по определению приоритетов, в частности, беременные женщины старшего возраста (от 35 лет – ред.) и женщины с сопутствующими заболеваниями", - говорится в заявлении Стратегической консультативной группы.Эксперты также отметили, что некоторые краткосрочные исследования позволили предположить отсутствие риска для младенцев при вакцинации от COVID-19 кормящих матерей. Первые ограниченные данные свидетельствуют о том, что защита от вакцины в таком случае может передаваться от матери к ребенку. ВОЗ при этом не рекомендует прекращать грудное вскармливание из-за прививки.
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коронавирус covid-19, воз, в мире
23:56 19.07.2021
 
ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных и рекомендовала прививаться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 19 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется прививка, при этом кормящие матери могут продолжать кормить своих детей даже после вакцинации, говорится в опубликованных в понедельник обновленных рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения.
Эксперты, в частности, приняли решение отнести ко второй группе для приоритетного вакцинирования беременных женщин. По мнению ВОЗ, будущие матери заслуживают особого внимания, поскольку потенциальные преимущества и риски вакцинации касаются не только их здоровья, но и здоровья их будущих детей. Ранее этой группе не уделялось должного внимания при тестировании и распределении вакцин. При этом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у беременных, заболевших COVID-19, выше риск тяжелого протекания болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.
Согласно опубликованным данным, для всех вакцин, включенных на данный момент в список ВОЗ для экстренного применения, были проведены исследования на беременных животных, и не было зарегистрировано никаких вредных эффектов от вакцин на здоровье матери или плода.
"В соответствии с другими состояниями здоровья, которые подвергают людей повышенному риску (тяжелого протекания COVID-19 – ред.), беременные женщины теперь отнесены ко II этапу эпидемиологических сценариев дорожной карты SAGE по определению приоритетов, в частности, беременные женщины старшего возраста (от 35 лет – ред.) и женщины с сопутствующими заболеваниями", - говорится в заявлении Стратегической консультативной группы.
Эксперты также отметили, что некоторые краткосрочные исследования позволили предположить отсутствие риска для младенцев при вакцинации от COVID-19 кормящих матерей. Первые ограниченные данные свидетельствуют о том, что защита от вакцины в таком случае может передаваться от матери к ребенку. ВОЗ при этом не рекомендует прекращать грудное вскармливание из-за прививки.
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