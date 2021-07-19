https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741896111.html

Инфекционист объяснила, как течение COVID-19 влияет на иммунитет

Инфекционист объяснила, как течение COVID-19 влияет на иммунитет - РИА Новости, 19.07.2021

Инфекционист объяснила, как течение COVID-19 влияет на иммунитет

Иммунный ответ на коронавирусную инфекцию после тяжелого течения болезни выше, чем после легкого, тяжелое течение дает высокий титр антител, но вместе с тем –... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:38

2021-07-19T16:38

2021-07-19T16:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иммунный ответ на коронавирусную инфекцию после тяжелого течения болезни выше, чем после легкого, тяжелое течение дает высокий титр антител, но вместе с тем – множество патологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Видновской РКБ."Количество антител к вирусу на порядок выше у тех, кто тяжело переболел COVID-19. У перенесших ковид в средней степени их значительно меньше. Минимальный же иммунный ответ наблюдается у бессимптомных носителей коронавируса", - рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская, которую цитирует пресс-служба.Таким образом, надежный естественный иммунитет от коронавируса можно получить, лишь переболев COVID-19 в тяжелой форме. Однако есть риск также получить массу патологий, уточнили в пресс-службе."Вирус повреждает эндотелий – оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов. Под ударом оказываются не только легкие, но и сердечно-сосудистая, эндокринная системы, печень, почки. В числе самых частых осложнений после коронавируса – хронический кашель и одышка, слабость и боли в мышцах, хроническая усталость и астения", - сказала Малиновская.Отмечается, что также переболевшие в тяжелой форме часто испытывают сложности с концентрацией внимания, скоростью реакции, памятью, способностью формулировать мысли. "Обучение, привычная работа, даже выполнение повседневных задач даются сложнее", - добавила инфекционист.При этом со временем уровень антител начнет снижаться, вновь сделав организм уязвимым для COVID-19. И если человек опять заразится, исход событий прогнозировать будет сложно, следует из сообщения."Единственный разумный выход – пройти вакцинацию от коронавируса. Естественный иммунитет, конечно, на некоторое время дает защиту от болезни, но приобретается он слишком дорогой ценой для здоровья", - резюмировала врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/koronavirus-1741872262.html

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество