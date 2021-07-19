https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741887065.html

Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил

Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил - РИА Новости, 19.07.2021

Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил

Директор кладбища в Невинномысске Олег Колпаков показал, как увеличилось число захоронений за время пандемии, и призвал вакцинироваться. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:57

2021-07-19T15:57

2021-07-19T16:39

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ПЯТИГОРСК, 19 июл — РИА Новости. Директор кладбища в Невинномысске Олег Колпаков показал, как увеличилось число захоронений за время пандемии, и призвал вакцинироваться.Видеокомментарий Колпакова опубликовал в Instagram глава города Михаил Миненков. Он отметил, что видеоряд может сказать больше, чем цифры."Еще одна примета времени — деление на тех, кто понимает, что без вакцинации мы не остановим болезнь, и тех, кто уперся в бредовую идею "чипизации", сырой вакцины и желания как-то уменьшить нагрузку на почву, как-то извести население. Без карт и диаграмм, без толстенных докладов и огромного количества цифр, просто и понятно изложил свою позицию сегодня директор городского кладбища Олег Колпаков", — написал глава города в комментарии к видео.Директор кладбища рассказал, насколько оно разрослось за время пандемии."У нас не очень большой город, но тем не менее посмотрите, какие площади занимают захоронения. Это уже не цифры, это люди. Я скажу, что если до пандемии по учету захоронений у нас проходило в городе по 110-113 человек, то сейчас в пиковых значениях мы хоронили в январе этого года — 196 человек, по 70 человек дополнительно", — сказал Колпаков.Он подчеркнул, что государство дает возможность бесплатно вакцинироваться, и призвал всех прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/koronavirus-1741872262.html

невинномысск

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коронавирус в россии, здоровье - общество, невинномысск, общество