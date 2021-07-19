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Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил - РИА Новости, 19.07.2021
Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
Директор кладбища в Невинномысске Олег Колпаков показал, как увеличилось число захоронений за время пандемии, и призвал вакцинироваться. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:57
2021-07-19T16:39
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ПЯТИГОРСК, 19 июл — РИА Новости. Директор кладбища в Невинномысске Олег Колпаков показал, как увеличилось число захоронений за время пандемии, и призвал вакцинироваться.Видеокомментарий Колпакова опубликовал в Instagram глава города Михаил Миненков. Он отметил, что видеоряд может сказать больше, чем цифры."Еще одна примета времени — деление на тех, кто понимает, что без вакцинации мы не остановим болезнь, и тех, кто уперся в бредовую идею "чипизации", сырой вакцины и желания как-то уменьшить нагрузку на почву, как-то извести население. Без карт и диаграмм, без толстенных докладов и огромного количества цифр, просто и понятно изложил свою позицию сегодня директор городского кладбища Олег Колпаков", — написал глава города в комментарии к видео.Директор кладбища рассказал, насколько оно разрослось за время пандемии."У нас не очень большой город, но тем не менее посмотрите, какие площади занимают захоронения. Это уже не цифры, это люди. Я скажу, что если до пандемии по учету захоронений у нас проходило в городе по 110-113 человек, то сейчас в пиковых значениях мы хоронили в январе этого года — 196 человек, по 70 человек дополнительно", — сказал Колпаков.Он подчеркнул, что государство дает возможность бесплатно вакцинироваться, и призвал всех прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, невинномысск, общество
15:57 19.07.2021 (обновлено: 16:39 19.07.2021)
 
Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил

Директор кладбища на Ставрополье призвал прививаться, показав, как выросло число могил

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 19 июл — РИА Новости. Директор кладбища в Невинномысске Олег Колпаков показал, как увеличилось число захоронений за время пандемии, и призвал вакцинироваться.
Видеокомментарий Колпакова опубликовал в Instagram глава города Михаил Миненков. Он отметил, что видеоряд может сказать больше, чем цифры.
"Еще одна примета времени — деление на тех, кто понимает, что без вакцинации мы не остановим болезнь, и тех, кто уперся в бредовую идею "чипизации", сырой вакцины и желания как-то уменьшить нагрузку на почву, как-то извести население. Без карт и диаграмм, без толстенных докладов и огромного количества цифр, просто и понятно изложил свою позицию сегодня директор городского кладбища Олег Колпаков", — написал глава города в комментарии к видео.
Директор кладбища рассказал, насколько оно разрослось за время пандемии.
"У нас не очень большой город, но тем не менее посмотрите, какие площади занимают захоронения. Это уже не цифры, это люди. Я скажу, что если до пандемии по учету захоронений у нас проходило в городе по 110-113 человек, то сейчас в пиковых значениях мы хоронили в январе этого года — 196 человек, по 70 человек дополнительно", — сказал Колпаков.
Он подчеркнул, что государство дает возможность бесплатно вакцинироваться, и призвал всех прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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