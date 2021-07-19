https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html
Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом
Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2021
Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом
Вакцинация и ужесточение контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:54
2021-07-19T12:54
2021-07-19T12:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Вакцинация и ужесточение контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский."В последнее время ужесточен контроль со стороны муниципальных администраций, различных контролирующих органов. Проводятся рейды, выписываются штрафы. Надеемся, что это сможет повлиять на ситуацию. Плюс, население продолжает активно вакцинироваться. На сегодня первым компонентом провакцинировано порядка 380 тысяч человек, вторым – порядка 300 тысяч. Надеемся, что рано или поздно эти все меры должны сыграть, и ситуация как минимум стабилизируется", - сказал Лясковский журналистам.По его словам, в последнее время в республике выявляется порядка 400 заболевших ежесуточно, фиксируется несоблюдение социальной дистанции, масочного режима в общественной транспорте."Тенденции пока к снижению заболеваемости нет", - сказал замминистра.Общее число заболевших в республике за весь период превысило 55 тысяч, выздоровевших за весь период – 47 224. В стационарах находятся более 3 тысяч пациентов, на амбулаторном лечении 3435 человек. Умерли 1652 человека, в том числе шесть за последние сутки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым, общество
Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом
Минздрав Крыма: вакцинация и контроль позволят стабилизировать ситуацию с коронавирусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Вакцинация и ужесточение контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
"В последнее время ужесточен контроль со стороны муниципальных администраций, различных контролирующих органов. Проводятся рейды, выписываются штрафы. Надеемся, что это сможет повлиять на ситуацию. Плюс, население продолжает активно вакцинироваться. На сегодня первым компонентом провакцинировано порядка 380 тысяч человек, вторым – порядка 300 тысяч. Надеемся, что рано или поздно эти все меры должны сыграть, и ситуация как минимум стабилизируется", - сказал Лясковский журналистам.
По его словам, в последнее время в республике выявляется порядка 400 заболевших ежесуточно, фиксируется несоблюдение социальной дистанции, масочного режима в общественной транспорте.
"Тенденции пока к снижению заболеваемости нет", - сказал замминистра.
Общее число заболевших в республике за весь период превысило 55 тысяч, выздоровевших за весь период – 47 224. В стационарах находятся более 3 тысяч пациентов, на амбулаторном лечении 3435 человек. Умерли 1652 человека, в том числе шесть за последние сутки.