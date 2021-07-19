https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html

Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом

Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2021

Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом

Вакцинация и ужесточение контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:54

2021-07-19T12:54

2021-07-19T12:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Вакцинация и ужесточение контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский."В последнее время ужесточен контроль со стороны муниципальных администраций, различных контролирующих органов. Проводятся рейды, выписываются штрафы. Надеемся, что это сможет повлиять на ситуацию. Плюс, население продолжает активно вакцинироваться. На сегодня первым компонентом провакцинировано порядка 380 тысяч человек, вторым – порядка 300 тысяч. Надеемся, что рано или поздно эти все меры должны сыграть, и ситуация как минимум стабилизируется", - сказал Лясковский журналистам.По его словам, в последнее время в республике выявляется порядка 400 заболевших ежесуточно, фиксируется несоблюдение социальной дистанции, масочного режима в общественной транспорте."Тенденции пока к снижению заболеваемости нет", - сказал замминистра.Общее число заболевших в республике за весь период превысило 55 тысяч, выздоровевших за весь период – 47 224. В стационарах находятся более 3 тысяч пациентов, на амбулаторном лечении 3435 человек. Умерли 1652 человека, в том числе шесть за последние сутки.

https://ria.ru/20210718/krym-1741727134.html

https://ria.ru/20210719/krym-1741806947.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым, общество