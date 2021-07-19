Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741833816.html
На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Очередной антирекорд с начала лета по суточному приросту числа случаев коронавируса зафиксирован на Кубани, COVID-19 выявлен у 233 человек, сообщает оперативный РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:38
2021-07-19T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077773_0:333:2799:1907_1920x0_80_0_0_1beaaf1ef62a6b4f58cdf322d9248b96.jpg
КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Очередной антирекорд с начала лета по суточному приросту числа случаев коронавируса зафиксирован на Кубани, COVID-19 выявлен у 233 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Активный рост показателей по заболеваемости на Кубани (более 200 человек в день) фиксируется с начала лета. С начала июня в регионе суточный прирост инфицированных коронавирусом вырос более, чем вдвое, и регион продолжает обновлять антирекорд по этому показателю."На Кубани за сутки подтвердили 233 новых случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.Уточняется, что с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 55 998 человек, 46 464 пациента выписаны с выздоровлением, 3857 человек скончались. Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что в настоящее время 86 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь – на ЭКМО, всего в стационарах лечатся 2490 человек, на дому – 3187.В условиях ухудшения эпидобстановки в регионе власти ужесточили правила заселения отдыхающих в отели. В настоящее время на курорты Кубани можно приезжать со "свежим" отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, меддокументом или сертификатом о перенесенном коронавирусе в течение полугода.С 1 августа при заселении будут требовать меддокумент о перенесенном заболевании, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе - для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или меддокумент о перенесенном заболевании как до, так и после 1 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/krym-1741819098.html
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077773_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_669af2e8ec99dbc477be8c5dcf55992b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, краснодарский край, общество
12:38 19.07.2021
 
На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Антирекорд по приросту числа случаев COVID обновлен на Кубани, заразились 233 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Очередной антирекорд с начала лета по суточному приросту числа случаев коронавируса зафиксирован на Кубани, COVID-19 выявлен у 233 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Активный рост показателей по заболеваемости на Кубани (более 200 человек в день) фиксируется с начала лета. С начала июня в регионе суточный прирост инфицированных коронавирусом вырос более, чем вдвое, и регион продолжает обновлять антирекорд по этому показателю.
Женщина на занятии по аквааэробике в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Родник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
11:38В России
Крым может стать всесезонным центром постковидной реабилитации
"На Кубани за сутки подтвердили 233 новых случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 55 998 человек, 46 464 пациента выписаны с выздоровлением, 3857 человек скончались. Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что в настоящее время 86 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь – на ЭКМО, всего в стационарах лечатся 2490 человек, на дому – 3187.
В условиях ухудшения эпидобстановки в регионе власти ужесточили правила заселения отдыхающих в отели. В настоящее время на курорты Кубани можно приезжать со "свежим" отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, меддокументом или сертификатом о перенесенном коронавирусе в течение полугода.
С 1 августа при заселении будут требовать меддокумент о перенесенном заболевании, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе - для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или меддокумент о перенесенном заболевании как до, так и после 1 августа.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
11:51Распространение коронавируса
Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
Лента новостейМолния