https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html
Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса
Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021
Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса
У новых штаммов коронавируса появились симптомы, которые раньше не наблюдались, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:51
2021-07-19T11:51
2021-07-19T12:38
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У новых штаммов коронавируса появились симптомы, которые раньше не наблюдались, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других", — сказал он.По его словам, вирус начал быстрее распространяться, то есть он стал более контагиозным.Министр добавил, что на долю привитых приходится около 2,5 процента от общего числа заражений. У большинства при этом болезнь протекает легко, 95 процентов пациентов даже не нуждаются в госпитализации.За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая COVID-19, жертвами болезни стали 719 человек, выписались 18 764 пациента.Всего за время пандемии коронавирусом заразились 5 982 766 россиян, из них 149 138 умерли, 5 359 995 — вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 188,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 190,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741823936.html
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11:51 19.07.2021 (обновлено: 12:38 19.07.2021)
Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко: у коронавируса появились новые симптомы, похожие на ангину