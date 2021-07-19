https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741821698.html

Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса

Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса - РИА Новости, 19.07.2021

Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса

У новых штаммов коронавируса появились симптомы, которые раньше не наблюдались, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:51

2021-07-19T11:51

2021-07-19T12:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У новых штаммов коронавируса появились симптомы, которые раньше не наблюдались, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других", — сказал он.По его словам, вирус начал быстрее распространяться, то есть он стал более контагиозным.Министр добавил, что на долю привитых приходится около 2,5 процента от общего числа заражений. У большинства при этом болезнь протекает легко, 95 процентов пациентов даже не нуждаются в госпитализации.За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая COVID-19, жертвами болезни стали 719 человек, выписались 18 764 пациента.Всего за время пандемии коронавирусом заразились 5 982 766 россиян, из них 149 138 умерли, 5 359 995 — вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 188,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 190,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741823936.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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