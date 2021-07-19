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В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
Более 1,2 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 582 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:34
2021-07-19T11:34
2021-07-19T11:34
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находится 582 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 4007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1239 человек. На ИВЛ находится 582 человека", - сообщили в штабе.После прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 7665 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 288 984. Скончались 103 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1239 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 582 человека