https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741812162.html

Более миллиарда рублей выделят в Красноярском крае на лечение COVID-19

Более миллиарда рублей выделят в Красноярском крае на лечение COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Более миллиарда рублей выделят в Красноярском крае на лечение COVID-19

Более 1 миллиарда рублей выделят в Красноярском крае на дооснащение базовых ковидных госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:04

2021-07-19T11:04

2021-07-19T11:04

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

пао "полюс"

коронавирусы

здоровье - общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей выделят в Красноярском крае на дооснащение базовых ковидных госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."В Красноярском крае на дооснащение базовых ковидных госпиталей из бюджета региона будет выделено 372 миллиона рублей. Также на эти цели будет привлечено более 170 миллионов рублей спонсорских средств от ПАО "Норникель", ОАО "Красцветмет", ПАО "Полюс"...На оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией из системы ОМС будет дополнительно выделено 472 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, выделенные средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты и реанимационное оборудование – аппараты ИВЛ, СИПАПы, шприцевые насосы, электрокардиографы, дефибрилляторы, увлажнители кислорода, пульсоксиметры и концентраторы кислорода. Дооснащаться будут учреждения, где уже развернуты базовые инфекционные госпитали, а также резервные, в которых планируют разворачивать дополнительные коечные мощности.Кроме того, ассигнования будут направлены на приобретение кислородных станций для Минусинской ЦРБ и больницы №20 имени И.С. Берзона в Красноярске.В пресс-службе отмечают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Красноярского края остается напряжённой. Работа инфекционных госпиталей стоит на особом контроле правительства края и краевого министерства здравоохранения.

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737422317.html

https://ria.ru/20210615/detsad-1737044136.html

красноярский край

красноярск

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пао "полюс", коронавирусы, здоровье - общество, красноярский край, красноярск, общество