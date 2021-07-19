https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741805633.html

Коронавирус стал распространяться быстрее, заявил Мурашко

Коронавирус стал распространяться быстрее, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.07.2021

Коронавирус стал распространяться быстрее, заявил Мурашко

Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:24

2021-07-19T10:24

2021-07-19T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.В частности, по его словам в два раза быстрее стало развиваться поражение легких. Если раньше это происходило к шестым-седьмым суткам, то сегодня оно может возникать уже к третьим-четвертым."Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Мурашко отметил, что эту особенность нужно учитывать, раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным.В свою очередь, руководитель филиала новосибирского центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует.

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html

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2021

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коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, общество