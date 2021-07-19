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Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского
Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского - РИА Новости, 19.07.2021
Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского
21 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам внеочередной неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая прошла в виртуальном формате 16 июля 2021 года.
2021-07-19T18:48
2021-07-19T18:48
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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18:48 19.07.2021
 

Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского

Читать ria.ru в
21 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам внеочередной неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая прошла в виртуальном формате 16 июля 2021 года.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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