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Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского

Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского - РИА Новости, 19.07.2021

Онлайн-брифинг старшего должностного лица РФ в АТЭС Кирилла Барского

21 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам внеочередной неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая прошла в виртуальном формате 16 июля 2021 года.

2021-07-19T18:48

2021-07-19T18:48

2021-07-19T18:48

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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