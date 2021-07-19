https://ria.ru/20210719/kiberataki-1741875780.html

В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак

В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак - РИА Новости, 19.07.2021

В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак

США выразили Китаю обеспокоенность его действиями в киберпространстве, обещают предпринимать дальнейшие шаги по привлечению к ответственности за них, сообщил... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:15

2021-07-19T15:15

2021-07-19T15:15

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США выразили Китаю обеспокоенность его действиями в киберпространстве, обещают предпринимать дальнейшие шаги по привлечению к ответственности за них, сообщил высокопоставленный представитель администрации."Мы выразили высокопоставленным должностным лицам правительства КНР обеспокоенность как инцидентом с Microsoft, так и более широкой злонамеренной активностью КНР в киберпространстве, ясно дав понять, что действия КНР угрожают безопасности и стабильности в киберсфере. США, наши союзники и партнеры не исключают дальнейших действий по привлечению КНР к ответственности", - сказал высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.Представитель администрации заявил, что изменить поведение Китая в киберсфере странам по одиночке не удается, поэтому обмен информацией и защита от киберугроз должны быть коллективными.Вместе с объявлением о совместной с ЕС, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Японией и НАТО кампанией по "разоблачению и критике злонамеренных кибератак министерства государственной безопасности КНР" представитель администрации заявил о коллективном подходе стран к обмену информацией об угрозах и защите от них, а также о расширении дипломатического взаимодействия для укрепления коллективной киберустойчивости и сотрудничества в области безопасности.Как заявил представитель администрации, вместе с союзниками США продвигают общий подход к работе в киберсфере и формулируют четкие представления того, как ведут себя в киберпространстве ответственные страны.По его словам, правительство США проводит кибероперации для защиты американского народа, а о выявленных уязвимостях в почтовой программе Microsoft сообщило компании. "Заметен контраст между поведением Китая и США", - заявил чиновник.Он отметил, что предприятия американского частного сектора работают в общегосударственной координационной группе под эгидой Белого дома, что повысило прозрачность и укрепило сотрудничество между компаниями и государством."Использование хакеров по контракту для несанкционированной кибероперации, преступной деятельности ради финансовой выгоды нас удивило и открыло нам глаза", - сказал представитель администрации.Нынешняя ситуация дала администрации новое представление о работе госбезопасности Китая и агрессивном поведении со стороны государства, заявил чиновник. Он не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что речь идет о крупном выкупе, затребованном у американской компании. США приписывают эти действия лицам, связанным с министерством госбезопасности Китая. По его словам, атака затронула десятки тысяч компьютеров по всему миру.Он добавил, что США ожидают, что к инициативе по привлечению к ответственности Китая присоединятся и другие страны.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.

https://ria.ru/20210719/blokirovka-1741872608.html

https://ria.ru/20210714/peskov-1741227488.html

https://ria.ru/20210715/khakery-1741391835.html

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, нато, китай, япония, сша, в мире