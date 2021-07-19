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https://ria.ru/20210719/kiberataki-1741875780.html
В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак - РИА Новости, 19.07.2021
В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
США выразили Китаю обеспокоенность его действиями в киберпространстве, обещают предпринимать дальнейшие шаги по привлечению к ответственности за них, сообщил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:15
2021-07-19T15:15
microsoft corporation
нато
китай
япония
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США выразили Китаю обеспокоенность его действиями в киберпространстве, обещают предпринимать дальнейшие шаги по привлечению к ответственности за них, сообщил высокопоставленный представитель администрации."Мы выразили высокопоставленным должностным лицам правительства КНР обеспокоенность как инцидентом с Microsoft, так и более широкой злонамеренной активностью КНР в киберпространстве, ясно дав понять, что действия КНР угрожают безопасности и стабильности в киберсфере. США, наши союзники и партнеры не исключают дальнейших действий по привлечению КНР к ответственности", - сказал высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.Представитель администрации заявил, что изменить поведение Китая в киберсфере странам по одиночке не удается, поэтому обмен информацией и защита от киберугроз должны быть коллективными.Вместе с объявлением о совместной с ЕС, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Японией и НАТО кампанией по "разоблачению и критике злонамеренных кибератак министерства государственной безопасности КНР" представитель администрации заявил о коллективном подходе стран к обмену информацией об угрозах и защите от них, а также о расширении дипломатического взаимодействия для укрепления коллективной киберустойчивости и сотрудничества в области безопасности.Как заявил представитель администрации, вместе с союзниками США продвигают общий подход к работе в киберсфере и формулируют четкие представления того, как ведут себя в киберпространстве ответственные страны.По его словам, правительство США проводит кибероперации для защиты американского народа, а о выявленных уязвимостях в почтовой программе Microsoft сообщило компании. "Заметен контраст между поведением Китая и США", - заявил чиновник.Он отметил, что предприятия американского частного сектора работают в общегосударственной координационной группе под эгидой Белого дома, что повысило прозрачность и укрепило сотрудничество между компаниями и государством."Использование хакеров по контракту для несанкционированной кибероперации, преступной деятельности ради финансовой выгоды нас удивило и открыло нам глаза", - сказал представитель администрации.Нынешняя ситуация дала администрации новое представление о работе госбезопасности Китая и агрессивном поведении со стороны государства, заявил чиновник. Он не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что речь идет о крупном выкупе, затребованном у американской компании. США приписывают эти действия лицам, связанным с министерством госбезопасности Китая. По его словам, атака затронула десятки тысяч компьютеров по всему миру.Он добавил, что США ожидают, что к инициативе по привлечению к ответственности Китая присоединятся и другие страны.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
https://ria.ru/20210719/blokirovka-1741872608.html
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китай
япония
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microsoft corporation, нато, китай, япония, сша, в мире
15:15 19.07.2021
 
В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак

В администрации Байдена сообщили о привлечении союзников к обмену данными о киберугрозах

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США выразили Китаю обеспокоенность его действиями в киберпространстве, обещают предпринимать дальнейшие шаги по привлечению к ответственности за них, сообщил высокопоставленный представитель администрации.
"Мы выразили высокопоставленным должностным лицам правительства КНР обеспокоенность как инцидентом с Microsoft, так и более широкой злонамеренной активностью КНР в киберпространстве, ясно дав понять, что действия КНР угрожают безопасности и стабильности в киберсфере. США, наши союзники и партнеры не исключают дальнейших действий по привлечению КНР к ответственности", - сказал высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
14:59
В США прокомментировали блокировку сайтов хакеров REvil
Представитель администрации заявил, что изменить поведение Китая в киберсфере странам по одиночке не удается, поэтому обмен информацией и защита от киберугроз должны быть коллективными.
Вместе с объявлением о совместной с ЕС, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Японией и НАТО кампанией по "разоблачению и критике злонамеренных кибератак министерства государственной безопасности КНР" представитель администрации заявил о коллективном подходе стран к обмену информацией об угрозах и защите от них, а также о расширении дипломатического взаимодействия для укрепления коллективной киберустойчивости и сотрудничества в области безопасности.
Как заявил представитель администрации, вместе с союзниками США продвигают общий подход к работе в киберсфере и формулируют четкие представления того, как ведут себя в киберпространстве ответственные страны.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:42
Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil
По его словам, правительство США проводит кибероперации для защиты американского народа, а о выявленных уязвимостях в почтовой программе Microsoft сообщило компании. "Заметен контраст между поведением Китая и США", - заявил чиновник.
Он отметил, что предприятия американского частного сектора работают в общегосударственной координационной группе под эгидой Белого дома, что повысило прозрачность и укрепило сотрудничество между компаниями и государством.
"Использование хакеров по контракту для несанкционированной кибероперации, преступной деятельности ради финансовой выгоды нас удивило и открыло нам глаза", - сказал представитель администрации.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 15:06
США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах
Нынешняя ситуация дала администрации новое представление о работе госбезопасности Китая и агрессивном поведении со стороны государства, заявил чиновник. Он не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что речь идет о крупном выкупе, затребованном у американской компании. США приписывают эти действия лицам, связанным с министерством госбезопасности Китая. По его словам, атака затронула десятки тысяч компьютеров по всему миру.
Он добавил, что США ожидают, что к инициативе по привлечению к ответственности Китая присоединятся и другие страны.
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
Джо Байден на большом экране в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 08:00
Русские хакеры курят в стороне: кто захватил настоящую власть в США
 
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