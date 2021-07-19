МИД Норвегии обвинил Китай в кибератаке на парламент страны
Власти Норвегии заявили, что за мартовской кибератакой на парламент страны стоят хакеры из Китая
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти Норвегии заявили, что за мартовской кибератакой на парламент страны стоят хакеры из Китая, сообщает издание Norway Today со ссылкой на заявление МИД страны.
В марте парламент Норвегии (стортинг) заявил, что подвергся кибератаке на фоне сообщений об использовании хакерами уязвимостей в Microsoft Exchange. В стортинге тогда отметили, что масштабы атаки пока неизвестны, как и то, кто за ней стоял.
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"После тщательного анализа разведанных, мы пришли к выводу, что серьезное нарушение безопасности данных стортинга было осуществлено из Китая", - заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Она добавила, что к таким же выводам пришли союзники Норвегии из ЕС, а также компания Microsoft.
"Китайское руководство должно предотвращать подобные атаки. Мы надеемся, что Китай серьезно отнесется к данной проблеме и похожие инциденты не повторятся снова", - отметила министр.
Газета сообщает, что на фоне результатов расследования кибератаки посол КНР в Норвегии был вызван в МИД.
Ранее Microsoft сообщила об обнаружении неизвестных уязвимостей нулевого дня (ранее неизвестных багах в программе, которые позволяют скрытно проводить вредоносные действия), которые "поддерживаемые государством" хакеры из Китая якобы использовали для атаки на локальные версии Microsoft Exchange Server для получения информации от различных ведомств в США.
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Высокопоставленный представитель администрации США заявил 19 июля, что правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР. НАТО на фоне информации о кибератаках на Microsoft Exchange призвала Китай "к ответственным действиям в киберпространетсве".
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.