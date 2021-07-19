https://ria.ru/20210719/kiberataka-1741911675.html

МИД Норвегии обвинил Китай в кибератаке на парламент страны

МИД Норвегии обвинил Китай в кибератаке на парламент страны - РИА Новости, 19.07.2021

МИД Норвегии обвинил Китай в кибератаке на парламент страны

Власти Норвегии заявили, что за мартовской кибератакой на парламент страны стоят хакеры из Китая, сообщает издание Norway Today со ссылкой на заявление МИД... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:40

2021-07-19T17:40

2021-07-19T17:40

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти Норвегии заявили, что за мартовской кибератакой на парламент страны стоят хакеры из Китая, сообщает издание Norway Today со ссылкой на заявление МИД страны.В марте парламент Норвегии (стортинг) заявил, что подвергся кибератаке на фоне сообщений об использовании хакерами уязвимостей в Microsoft Exchange. В стортинге тогда отметили, что масштабы атаки пока неизвестны, как и то, кто за ней стоял."После тщательного анализа разведанных, мы пришли к выводу, что серьезное нарушение безопасности данных стортинга было осуществлено из Китая", - заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.Она добавила, что к таким же выводам пришли союзники Норвегии из ЕС, а также компания Microsoft."Китайское руководство должно предотвращать подобные атаки. Мы надеемся, что Китай серьезно отнесется к данной проблеме и похожие инциденты не повторятся снова", - отметила министр.Газета сообщает, что на фоне результатов расследования кибератаки посол КНР в Норвегии был вызван в МИД.Ранее Microsoft сообщила об обнаружении неизвестных уязвимостей нулевого дня (ранее неизвестных багах в программе, которые позволяют скрытно проводить вредоносные действия), которые "поддерживаемые государством" хакеры из Китая якобы использовали для атаки на локальные версии Microsoft Exchange Server для получения информации от различных ведомств в США.Высокопоставленный представитель администрации США заявил 19 июля, что правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР. НАТО на фоне информации о кибератаках на Microsoft Exchange призвала Китай "к ответственным действиям в киберпространетсве".Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.

https://ria.ru/20210719/khaker-1741901626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/kiberataka-1741879850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, нато, евросоюз, китай, норвегия, сша, технологии, в мире