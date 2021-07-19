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"Уральские авиалинии" начинают полеты из Москвы в Хорватию
"Уральские авиалинии" начинают полеты из Москвы в Хорватию - РИА Новости, 19.07.2021
"Уральские авиалинии" начинают полеты из Москвы в Хорватию
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 июля начинает полеты из Москвы в Хорватию, сообщает перевозчик в понедельник. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:53
2021-07-19T10:53
2021-07-19T10:53
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 июля начинает полеты из Москвы в Хорватию, сообщает перевозчик в понедельник."Уральские авиалинии" объявляют о старте продаж билетов в Хорватию. Рейсы будут выполняться из Москвы", - говорится в сообщении.Полеты будут производиться по следующему расписанию: "Домодедово" – Дубровник – "Домодедово" - с 24 июля по субботам; "Домодедово" – Пула – "Домодедово" - с 25 июля по воскресеньям, уточняет авиакомпания.
https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737947955.html
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домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, хорватия, дубровник, общество
"Уральские авиалинии" начинают полеты из Москвы в Хорватию
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 июля начинает полеты из Домодедово в Дубровник и Пулу