12:04 19.07.2021 (обновлено: 12:06 19.07.2021)
В Хабаровске начался снос ветхих бараков
Дегтярев: начался снос ветхих бараков в Хабаровске
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Первый из 66 ветхих бараков снесен на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, в этом году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, сообщил в понедельник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Сегодня начали сносить бараки на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. Всего там около 70 двухэтажек, построенных как временное жилье еще в 1950-1960 годы. Чтобы переселить около 1,5 тысячи человек в благоустроенное жилье, требуется более 2 миллиардов рублей. Финансирование - по линии министерства строительства и ЖКХ РФ, содействие в процедурах оформления заявок оказывает Фонд содействия реформированию ЖКХ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как уточнили в правительстве региона, в понедельник начался снос первого из 66 ветхих деревянных домов, о расселении которых глава края лично договаривался с Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ. В этом году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, в 2022 году - 51 многоквартирного дома. Оставшиеся пять ветхих домов попадают в другие программы и также будут расселены и снесены в кратчайшие сроки. Удалось заручиться не только финансовой поддержкой по линии федерального центра, но и добиться от мэрии скорейшего принятия городской программы расселения ветхого жилья.
Отмечается, что тема качественного и современного жилья и благоустройства – одна из "красных линий" в работе нового состава регионального правительства. Так, соответствующий блок включен в программу развития Хабаровского края. Дегтярев продвигает на федеральном и дальневосточном уровне проект "Дом дальневосточника", предполагающий строительство современного деревянного жилья для индивидуальных нужд.
Кроме того, запущена программа благоустройства общественных территорий, которую реализуют на средства национального проекта "Жилье и городская среда". Жителям края самим дали возможность выбрать и проголосовать за те объекты, которые нуждаются в скорейшем благоустройстве. В итоге в этом году по всему краю будет отремонтировано 102 территории, а в 2022 году - еще 91. В текущем году увеличено и финансирование программ по благоустройству городских территорий.
В будущем году, на три года раньше намеченного срока, в Хабаровском крае будет расселено еще более трех тысяч жильцов аварийных домов. Уже к 2023 году все бараки на проспекте 60-летия Октября будут расселены.