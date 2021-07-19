https://ria.ru/20210719/khabarovsk-1741825663.html

В Хабаровске начался снос ветхих бараков

В Хабаровске начался снос ветхих бараков - РИА Новости, 19.07.2021

В Хабаровске начался снос ветхих бараков

Первый из 66 ветхих бараков снесен на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, в этом году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:04

2021-07-19T12:04

2021-07-19T12:06

хабаровский край

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Первый из 66 ветхих бараков снесен на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, в этом году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, сообщил в понедельник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев."Сегодня начали сносить бараки на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. Всего там около 70 двухэтажек, построенных как временное жилье еще в 1950-1960 годы. Чтобы переселить около 1,5 тысячи человек в благоустроенное жилье, требуется более 2 миллиардов рублей. Финансирование - по линии министерства строительства и ЖКХ РФ, содействие в процедурах оформления заявок оказывает Фонд содействия реформированию ЖКХ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Как уточнили в правительстве региона, в понедельник начался снос первого из 66 ветхих деревянных домов, о расселении которых глава края лично договаривался с Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ. В этом году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, в 2022 году - 51 многоквартирного дома. Оставшиеся пять ветхих домов попадают в другие программы и также будут расселены и снесены в кратчайшие сроки. Удалось заручиться не только финансовой поддержкой по линии федерального центра, но и добиться от мэрии скорейшего принятия городской программы расселения ветхого жилья.Отмечается, что тема качественного и современного жилья и благоустройства – одна из "красных линий" в работе нового состава регионального правительства. Так, соответствующий блок включен в программу развития Хабаровского края. Дегтярев продвигает на федеральном и дальневосточном уровне проект "Дом дальневосточника", предполагающий строительство современного деревянного жилья для индивидуальных нужд.Кроме того, запущена программа благоустройства общественных территорий, которую реализуют на средства национального проекта "Жилье и городская среда". Жителям края самим дали возможность выбрать и проголосовать за те объекты, которые нуждаются в скорейшем благоустройстве. В итоге в этом году по всему краю будет отремонтировано 102 территории, а в 2022 году - еще 91. В текущем году увеличено и финансирование программ по благоустройству городских территорий.В будущем году, на три года раньше намеченного срока, в Хабаровском крае будет расселено еще более трех тысяч жильцов аварийных домов. Уже к 2023 году все бараки на проспекте 60-летия Октября будут расселены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/pavodki-1741823798.html

https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741797256.html

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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество