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Реставраторы стерли пририсованную улыбку с лица героини картины XVI века

Реставраторы стерли пририсованную улыбку с лица героини картины XVI века - РИА Новости, 19.07.2021

Реставраторы стерли пририсованную улыбку с лица героини картины XVI века

Реставраторы стерли улыбку с лица героини неподписанной картины XVI века, сообщает Guardian. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T07:14

2021-07-19T07:14

2021-07-19T07:14

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Реставраторы стерли улыбку с лица героини неподписанной картины XVI века, сообщает Guardian. Как выяснилось в ходе отчистки и восстановления полотна, изначально изображенная на нем продавщица овощей не могла похвастаться счастливым выражением лица. Вероятно, одному из предыдущих реставраторов показалось, что девушка слишком мрачная и должна улыбаться. Однако теперь она снова выглядит загадочной. Исследования также позволили уточнить, когда была написана картина. По новым данным, она была создана незадолго до Золотого века Голландии, т.е. гораздо раньше, чем считалось, что увеличивает вероятность того, что ее автором был Иоахим Бейкелар, умерший в 1573 году.Реставраторы также убрали полосу холста с плохо раскрашенными башней и небом, которая была добавлена ​​в XIX веке, возможно, для того, чтобы полотно поместилось в квадратную рамку."Это кажется довольно безумным поступком. Почему было не найти подходящую раму? Но в загородных домах такое происходило очень часто", — комментирует одна из участниц проведенных работ Элис Тейт-Харт. Также картине смогли вернуть более яркие и насыщенные тона.

https://ria.ru/20210709/auktsion-1740578683.html

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новости культуры, голландия, живопись