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Туризм
https://ria.ru/20210719/kareliya-1741805433.html
Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии
Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии - РИА Новости, 19.07.2021
Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии
Карелия уже второй год подряд принимает рекордное число гостей. По словам туроператоров, новые ограничения, введенные в республике с 15 июля, на турпотоке не... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:35
2021-07-19T15:35
отдых
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
коронавирус в россии
куда поехать
туризм
ладожское озеро
новости - туризм
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Карелия уже второй год подряд принимает рекордное число гостей. По словам туроператоров, новые ограничения, введенные в республике с 15 июля, на турпотоке не сказались, сообщает RATA-News.С 15 июля при заселении в гостиницы, хостелы или турбазы Карелии надо предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19. Однако, по словам представителей местного турбизнеса, путешественников это не отпугнуло, их по-прежнему много.По словам директора петрозаводской компании "Лукоморье" Марии Ярошевич, сезон горячий, спрос высокий, хорошо идут классические пятидневные туры от Ладожского озера до Онежского, поездки на Валаам и Кижи, стало больше индивидуальных дорогих программ. Она подчеркнула, что даже введение ПЦР-тестов не оказало серьезного влияния, была всего пара аннуляций.Как полагает директор компании "Калева тур" Ия Богоявленская, это может быть связано с тем, что на направлении вообще мало спонтанных поездок – люди, как правило, Карелию планируют заранее и отказываться не хотят. "Сейчас, в основном, едут те, кто покупал туры еще весной или в начале лета. Много групп, прежде всего, из Москвы, а также с Урала", — добавила она.Директор турфирмы "Ратас" Владимир Кучеренко отметил, что после прошлогоднего это второй рекордный сезон в Карелии. Причем, он даже лучше, так как начался не в середине июня, а в мае. Туристы активно едут на рафтинг, в парк "Рускеала".В компании "Интурлидер" рост объемов продаж за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года оценили в 40 процентов. "Но с июля, после сообщений об ограничениях и требовании ПЦР-тестов, начались отмены. Немного пока, но есть", – сообщила директор Оксана Шутова.Эксперты уточняют, что туристов много везде – полны и гостиницы, и частный сектор. Июнь прошел "на ура" благодаря третьему этапу программы кешбэка. В компаниях надеются на четвертый, который должен был бы обеспечить осень, но он пока себя никак не проявил.По словам экспертов, ярко выраженная сезонность – одна из проблем карельского туризма. В распоряжении только Новый год и три летних месяца, а потом заканчивается навигация на Валаам и Кижи, и гостей становится мало. Из-за этого инвесторам невыгодно вкладываться в инфраструктуру, которая в пиковые даты не выдерживает наплыва путешественников.
https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html
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отдых, отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, ладожское озеро, новости - туризм, кижи, валаам, республика карелия
15:35 19.07.2021
 

Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Горный парк "Рускеала".
Карелия. Горный парк Рускеала. - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Карелия уже второй год подряд принимает рекордное число гостей. По словам туроператоров, новые ограничения, введенные в республике с 15 июля, на турпотоке не сказались, сообщает RATA-News.
С 15 июля при заселении в гостиницы, хостелы или турбазы Карелии надо предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19. Однако, по словам представителей местного турбизнеса, путешественников это не отпугнуло, их по-прежнему много.
По словам директора петрозаводской компании "Лукоморье" Марии Ярошевич, сезон горячий, спрос высокий, хорошо идут классические пятидневные туры от Ладожского озера до Онежского, поездки на Валаам и Кижи, стало больше индивидуальных дорогих программ. Она подчеркнула, что даже введение ПЦР-тестов не оказало серьезного влияния, была всего пара аннуляций.
Как полагает директор компании "Калева тур" Ия Богоявленская, это может быть связано с тем, что на направлении вообще мало спонтанных поездок – люди, как правило, Карелию планируют заранее и отказываться не хотят. "Сейчас, в основном, едут те, кто покупал туры еще весной или в начале лета. Много групп, прежде всего, из Москвы, а также с Урала", — добавила она.
Директор турфирмы "Ратас" Владимир Кучеренко отметил, что после прошлогоднего это второй рекордный сезон в Карелии. Причем, он даже лучше, так как начался не в середине июня, а в мае. Туристы активно едут на рафтинг, в парк "Рускеала".
В компании "Интурлидер" рост объемов продаж за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года оценили в 40 процентов. "Но с июля, после сообщений об ограничениях и требовании ПЦР-тестов, начались отмены. Немного пока, но есть", – сообщила директор Оксана Шутова.
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По словам экспертов, ярко выраженная сезонность – одна из проблем карельского туризма. В распоряжении только Новый год и три летних месяца, а потом заканчивается навигация на Валаам и Кижи, и гостей становится мало. Из-за этого инвесторам невыгодно вкладываться в инфраструктуру, которая в пиковые даты не выдерживает наплыва путешественников.
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