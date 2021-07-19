https://ria.ru/20210719/kareliya-1741805433.html

Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии

Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии - РИА Новости, 19.07.2021

Эксперты рассказали, как на туристов повлияли новые ограничения в Карелии

Карелия уже второй год подряд принимает рекордное число гостей. По словам туроператоров, новые ограничения, введенные в республике с 15 июля, на турпотоке не... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:35

2021-07-19T15:35

2021-07-19T15:35

отдых

туризм

отдых в россии 2021 летом

куда можно лететь

коронавирус в россии

куда поехать

туризм

ладожское озеро

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155696/78/1556967872_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_37fcd27897301a21d238d1ab9cfe307c.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Карелия уже второй год подряд принимает рекордное число гостей. По словам туроператоров, новые ограничения, введенные в республике с 15 июля, на турпотоке не сказались, сообщает RATA-News.С 15 июля при заселении в гостиницы, хостелы или турбазы Карелии надо предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19. Однако, по словам представителей местного турбизнеса, путешественников это не отпугнуло, их по-прежнему много.По словам директора петрозаводской компании "Лукоморье" Марии Ярошевич, сезон горячий, спрос высокий, хорошо идут классические пятидневные туры от Ладожского озера до Онежского, поездки на Валаам и Кижи, стало больше индивидуальных дорогих программ. Она подчеркнула, что даже введение ПЦР-тестов не оказало серьезного влияния, была всего пара аннуляций.Как полагает директор компании "Калева тур" Ия Богоявленская, это может быть связано с тем, что на направлении вообще мало спонтанных поездок – люди, как правило, Карелию планируют заранее и отказываться не хотят. "Сейчас, в основном, едут те, кто покупал туры еще весной или в начале лета. Много групп, прежде всего, из Москвы, а также с Урала", — добавила она.Директор турфирмы "Ратас" Владимир Кучеренко отметил, что после прошлогоднего это второй рекордный сезон в Карелии. Причем, он даже лучше, так как начался не в середине июня, а в мае. Туристы активно едут на рафтинг, в парк "Рускеала".В компании "Интурлидер" рост объемов продаж за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года оценили в 40 процентов. "Но с июля, после сообщений об ограничениях и требовании ПЦР-тестов, начались отмены. Немного пока, но есть", – сообщила директор Оксана Шутова.Эксперты уточняют, что туристов много везде – полны и гостиницы, и частный сектор. Июнь прошел "на ура" благодаря третьему этапу программы кешбэка. В компаниях надеются на четвертый, который должен был бы обеспечить осень, но он пока себя никак не проявил.По словам экспертов, ярко выраженная сезонность – одна из проблем карельского туризма. В распоряжении только Новый год и три летних месяца, а потом заканчивается навигация на Валаам и Кижи, и гостей становится мало. Из-за этого инвесторам невыгодно вкладываться в инфраструктуру, которая в пиковые даты не выдерживает наплыва путешественников.

https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html

https://ria.ru/20210706/puteshestviya-1740141242.html

ладожское озеро

кижи

валаам

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, ладожское озеро, новости - туризм, кижи, валаам, республика карелия