https://ria.ru/20210719/ivanovo-1741905710.html

В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке

В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке - РИА Новости, 19.07.2021

В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке

Следователи в Иваново проверяют информацию о том, что к девочке во время купания в реке приставал мужчина, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:13

2021-07-19T17:13

2021-07-19T18:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

иваново

происшествия

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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Следователи в Иваново проверяют информацию о том, что к девочке во время купания в реке приставал мужчина, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее в сети появилось видео, на котором женщина запечатлела двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Она утверждает, что один из них трогал ее ребенка в реке. Второй мужчина на камеру говорит, что является полковником СК."Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту размещенной в сети интернет видеозаписи, в ходе которой от имени женщины сообщается, что в отношение ее малолетней дочери неизвестным мужчиной было совершено преступление против ее половой неприкосновенности... Следственное управление разъясняет, что мужчина на видео, представившийся полковником Следственного комитета России, на самом деле сотрудником следственного управления СК России по Ивановской области не является и никогда им не был", - говорится в сообщении.Личность мужчины, который, по предварительным данным, приставал к девочке, оперативно установлена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка.

https://ria.ru/20210618/shkola-1737585736.html

россия

ивановская область

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, иваново, происшествия