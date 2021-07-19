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В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке
В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке - РИА Новости, 19.07.2021
В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке
Следователи в Иваново проверяют информацию о том, что к девочке во время купания в реке приставал мужчина, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:13
2021-07-19T18:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
иваново
происшествия
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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Следователи в Иваново проверяют информацию о том, что к девочке во время купания в реке приставал мужчина, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее в сети появилось видео, на котором женщина запечатлела двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Она утверждает, что один из них трогал ее ребенка в реке. Второй мужчина на камеру говорит, что является полковником СК."Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту размещенной в сети интернет видеозаписи, в ходе которой от имени женщины сообщается, что в отношение ее малолетней дочери неизвестным мужчиной было совершено преступление против ее половой неприкосновенности... Следственное управление разъясняет, что мужчина на видео, представившийся полковником Следственного комитета России, на самом деле сотрудником следственного управления СК России по Ивановской области не является и никогда им не был", - говорится в сообщении.Личность мужчины, который, по предварительным данным, приставал к девочке, оперативно установлена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, иваново, происшествия
17:13 19.07.2021 (обновлено: 18:15 19.07.2021)
 
В Иваново проверят информацию о домогательствах мужчины к девочке в реке

СК в Иваново проверяет информацию, что мужчина приставал к девочке в реке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Следователи в Иваново проверяют информацию о том, что к девочке во время купания в реке приставал мужчина, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина запечатлела двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Она утверждает, что один из них трогал ее ребенка в реке. Второй мужчина на камеру говорит, что является полковником СК.
"Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту размещенной в сети интернет видеозаписи, в ходе которой от имени женщины сообщается, что в отношение ее малолетней дочери неизвестным мужчиной было совершено преступление против ее половой неприкосновенности... Следственное управление разъясняет, что мужчина на видео, представившийся полковником Следственного комитета России, на самом деле сотрудником следственного управления СК России по Ивановской области не является и никогда им не был", - говорится в сообщении.
Личность мужчины, который, по предварительным данным, приставал к девочке, оперативно установлена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьИвановоПроисшествия
 
 
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