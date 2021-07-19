Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/innovatsii-1741909423.html
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций - РИА Новости, 19.07.2021
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций
Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:32
2021-07-19T17:38
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740215146_0:13:2991:1695_1920x0_80_0_0_ea5528afdca1cd515200a4c5ca018f5d.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие меры.Путин отметил, что быстро преодолеть кризисные последствия стало возможно благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей."Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому", - сказал он.Также президент заявил, что такие позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни людей."Потому что в конечном счете именно в этом и заключается весь смысл экономического роста, его ключевой результат", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210719/rossiya-1741904711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740215146_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_fbfcc6c564aa2bae91eedd5853a81bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, экономика
17:32 19.07.2021 (обновлено: 17:38 19.07.2021)
 
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций

Президент Путин призвал поддержать движение вперед в сфере инноваций через стимулирующие меры

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств
Президент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие меры.
"Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инновации в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования", - сказал президент на совете по стратегическому развитию и проектам.
Путин отметил, что быстро преодолеть кризисные последствия стало возможно благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей.
"Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому", - сказал он.
Также президент заявил, что такие позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни людей.
"Потому что в конечном счете именно в этом и заключается весь смысл экономического роста, его ключевой результат", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 17:09
России нужно ставить более амбициозные задачи, заявил Путин
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния