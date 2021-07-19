https://ria.ru/20210719/innovatsii-1741909423.html

Путин назвал способ поддержать развитие инноваций

Путин назвал способ поддержать развитие инноваций - РИА Новости, 19.07.2021

Путин назвал способ поддержать развитие инноваций

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:32

2021-07-19T17:32

2021-07-19T17:38

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие меры.Путин отметил, что быстро преодолеть кризисные последствия стало возможно благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей."Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому", - сказал он.Также президент заявил, что такие позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни людей."Потому что в конечном счете именно в этом и заключается весь смысл экономического роста, его ключевой результат", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210719/rossiya-1741904711.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика