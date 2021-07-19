https://ria.ru/20210719/innovatsii-1741909423.html
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций - РИА Новости, 19.07.2021
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций
Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:32
2021-07-19T17:32
2021-07-19T17:38
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие меры.Путин отметил, что быстро преодолеть кризисные последствия стало возможно благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей."Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому", - сказал он.Также президент заявил, что такие позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни людей."Потому что в конечном счете именно в этом и заключается весь смысл экономического роста, его ключевой результат", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, экономика
17:32 19.07.2021 (обновлено: 17:38 19.07.2021)
Путин назвал способ поддержать развитие инноваций
Президент Путин призвал поддержать движение вперед в сфере инноваций через стимулирующие меры
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Глава Российской Федерации Владимир Путин
заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие меры.
"Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инновации в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования", - сказал президент на совете по стратегическому развитию и проектам.
Путин отметил, что быстро преодолеть кризисные последствия стало возможно благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей.
"Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому", - сказал он.
Также президент заявил, что такие позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни людей.
"Потому что в конечном счете именно в этом и заключается весь смысл экономического роста, его ключевой результат", - подчеркнул Путин.