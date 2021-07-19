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Том Хиддлстон рассказал, готов ли играть Локи всю жизнь
Том Хиддлстон рассказал, готов ли играть Локи всю жизнь - РИА Новости, 19.07.2021
Том Хиддлстон рассказал, готов ли играть Локи всю жизнь
Том Хиддлстон рассказал, готов ли он играть Локи до конца своих дней, сообщает Collider. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:13
2021-07-19T07:13
2021-07-19T07:13
культура
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новости культуры
том хиддлстон
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Том Хиддлстон рассказал, готов ли он играть Локи до конца своих дней, сообщает Collider. Этим поинтересовалась фанатка в ходе сессии вопросов и ответов на Tumblr. Актер быстро ответил: "Да, абсолютно"."Мне повезло, что я долго играю Локи. И вы знаете, мне кажется, что он очень интересный персонаж, который так долго существовал в человеческом сознании. И у него много разных сторон, много разных сложных характеристик, и каждый раз, когда я играю его, я узнаю о нем что-то новое, или мы развиваем его, или ведем его по пути, по которому мы раньше не шли", — поясняет артист.Впервые Хиддлстон сыграл Локи в фильме 2011 года "Тор". Девятого июня вышла первая серия сольного сериала об этом персонаже.
https://ria.ru/20210714/loki-1741215121.html
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кино и сериалы, новости культуры, том хиддлстон
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Том Хиддлстон рассказал, готов ли он играть Локи до конца своих дней, сообщает
Collider.
Этим поинтересовалась фанатка в ходе сессии вопросов и ответов на Tumblr. Актер быстро ответил: "Да, абсолютно".
"Мне повезло, что я долго играю Локи. И вы знаете, мне кажется, что он очень интересный персонаж, который так долго существовал в человеческом сознании. И у него много разных сторон, много разных сложных характеристик, и каждый раз, когда я играю его, я узнаю о нем что-то новое, или мы развиваем его, или ведем его по пути, по которому мы раньше не шли", — поясняет артист.
Впервые Хиддлстон сыграл Локи в фильме 2011 года "Тор". Девятого июня вышла первая серия сольного сериала об этом персонаже.