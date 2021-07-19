https://ria.ru/20210719/gruziya-1741894272.html

Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего для страны

Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего для страны - РИА Новости, 19.07.2021

Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего для страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международной конференции в Батуми заявила о неизбежности европейского будущего для страны. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:27

2021-07-19T16:27

2021-07-19T16:27

саломе зурабишвили

шарль мишель

европейский совет

евросоюз

молдавия

батуми

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международной конференции в Батуми заявила о неизбежности европейского будущего для страны.Международная конференция "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" проходит в Батуми в понедельник. В мероприятии принимают участие президенты Грузии, Украины, Молдавии. Главы государств подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио". На конференцию также прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель."Этот формат при участии президента Европейского совета является проделанным шагом вперед в направлении нашего общего пути европейской интеграции. Сегодняшний день является примером того, насколько серьезны наши общие обязательства. Это подтверждение и пример того, что наше европейское будущее неизбежно",- заявила в понедельник Зурабишвили.Она отметила, что конференция проходит на высшем уровне с участием четырех президентов, несмотря на пандемию коронавируса."Европейское будущее Грузии - это неотъемлемая часть нашей истории и ценностей", - добавила Зурабишвили.Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании Ассоциированного трио 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. Ассоциированное трио - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдавия координируют усилия по евроинтеграции.

https://ria.ru/20210714/gruziya-1741136517.html

молдавия

батуми

грузия

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саломе зурабишвили, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, молдавия, батуми, грузия, в мире