https://ria.ru/20210719/gretsiya-1741870223.html

На греческом острове Миконос ввели комендантский час

На греческом острове Миконос ввели комендантский час - РИА Новости, 19.07.2021

На греческом острове Миконос ввели комендантский час

Причиной ввода новых ограничительных мер на курорте стал резкий рост числа заболевших коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:59

2021-07-19T18:59

2021-07-19T18:59

греция

остров

туризм

коронавирус covid-19

курорт

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153378/76/1533787628_334:0:2226:1064_1920x0_80_0_0_c35754490858fa6191c4959230b5b717.jpg

МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. Причиной ввода новых ограничительных мер на курорте стал резкий рост числа заболевших коронавирусом, сообщает АТОР.В минувшую субботу, 17 июля, на Миконосе было зафиксировано 40 случаев заражения, и в обсерваторе уже не осталось мест для размещения больных COVID-19.В связи с этим местные власти приняли решение ввести комендантский час и запрет на передвижение с часу ночи до шести утра. Исключение составляют поездки, связанные с работой или серьезными проблемами со здоровьем. Также нельзя проводить концерты, вечеринки и дискотеки. Кроме того, на острове запрещены массовые мероприятия более чем для 20 человек. Нарушителям грозит административный штраф от 50 до 200 тысяч евро. Ограничения будут действовать 11 дней – с 17 по 26 июля.Для контроля за соблюдением мер на остров откомандировано 40 полицейских. А чтобы пресекать незаконные частные вечеринки в небо над Миконосом будут поднимать дроны.

https://ria.ru/20210715/gretsiya-1741324122.html

греция

остров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, остров, коронавирус covid-19, курорт, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм