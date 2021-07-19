https://ria.ru/20210719/gretsiya-1741870223.html
На греческом острове Миконос ввели комендантский час
На греческом острове Миконос ввели комендантский час - РИА Новости, 19.07.2021
На греческом острове Миконос ввели комендантский час
Причиной ввода новых ограничительных мер на курорте стал резкий рост числа заболевших коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:59
2021-07-19T18:59
2021-07-19T18:59
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остров
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. Причиной ввода новых ограничительных мер на курорте стал резкий рост числа заболевших коронавирусом, сообщает АТОР.В минувшую субботу, 17 июля, на Миконосе было зафиксировано 40 случаев заражения, и в обсерваторе уже не осталось мест для размещения больных COVID-19.В связи с этим местные власти приняли решение ввести комендантский час и запрет на передвижение с часу ночи до шести утра. Исключение составляют поездки, связанные с работой или серьезными проблемами со здоровьем. Также нельзя проводить концерты, вечеринки и дискотеки. Кроме того, на острове запрещены массовые мероприятия более чем для 20 человек. Нарушителям грозит административный штраф от 50 до 200 тысяч евро. Ограничения будут действовать 11 дней – с 17 по 26 июля.Для контроля за соблюдением мер на остров откомандировано 40 полицейских. А чтобы пресекать незаконные частные вечеринки в небо над Миконосом будут поднимать дроны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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греция, остров, коронавирус covid-19, курорт, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости.
Причиной ввода новых ограничительных мер на курорте стал резкий рост числа заболевших коронавирусом, сообщает
АТОР.
В минувшую субботу, 17 июля, на Миконосе было зафиксировано 40 случаев заражения, и в обсерваторе уже не осталось мест для размещения больных COVID-19.
В связи с этим местные власти приняли решение ввести комендантский час и запрет на передвижение с часу ночи до шести утра. Исключение составляют поездки, связанные с работой или серьезными проблемами со здоровьем.
Также нельзя проводить концерты, вечеринки и дискотеки. Кроме того, на острове запрещены массовые мероприятия более чем для 20 человек. Нарушителям грозит административный штраф от 50 до 200 тысяч евро.
Ограничения будут действовать 11 дней – с 17 по 26 июля.
Для контроля за соблюдением мер на остров откомандировано 40 полицейских. А чтобы пресекать незаконные частные вечеринки в небо над Миконосом будут поднимать дроны.