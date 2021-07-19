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В Минэкономразвития отреагировали на действия Еврокомиссии в ВТО
В Минэкономразвития отреагировали на действия Еврокомиссии в ВТО - РИА Новости, 19.07.2021
В Минэкономразвития отреагировали на действия Еврокомиссии в ВТО
Минэкономразвития готово убедить ЕС, что правила госзакупок в России не нарушают норм Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила директор департамента... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:20
2021-07-19T19:20
2021-07-19T19:20
россия
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минэкономразвития готово убедить ЕС, что правила госзакупок в России не нарушают норм Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.Ранее в понедельник Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг от европейских компаний."Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации", - сказала Майорова, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20200408/1569768093.html
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россия, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, экономика
В Минэкономразвития отреагировали на действия Еврокомиссии в ВТО
В Минэкономразвития готовы убедить ЕС, что правила госзакупок в России не нарушают норм ВТО