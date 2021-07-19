https://ria.ru/20210719/golikova-1741917445.html

Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО

Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО - РИА Новости, 19.07.2021

Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО

Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:04

2021-07-19T18:04

2021-07-19T18:04

мурманская область

россия

виктория абрамченко

андрей чибис

михаил мишустин

александр новак

мурманская область

политика

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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе в таких приоритетных областях, как здравоохранение и образование, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Чибис.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский."Назначение Татьяны Алексеевны Голиковой на должность куратора СЗФО воспринимаю самым положительным образом. Татьяна Алексеевна отвечает в правительстве за такие приоритетные вопросы для нашего региона, как здравоохранение и образование. Мы плотно занимаемся и модернизируем эти направления", - отметил мурманский губернатор.Он добавил, что власти региона находятся в постоянном контакте с Голиковой по ряду важнейших для области задач. "Как раз сегодня благодарил за оперативную помощь в вопросах выделения дополнительных средств - в общей сумме более миллиарда рублей на наше здравоохранение. Также благодаря ее поддержке недавно обновили целое отделение лучевой терапии в Мурманском областном диспансере. Уверен, что это назначение поможет еще быстрее наращивать темпы развития нашего региона", - заключил Чибис.

https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html

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россия, виктория абрамченко, андрей чибис, михаил мишустин, александр новак, мурманская область, политика