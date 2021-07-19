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Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО - РИА Новости, 19.07.2021
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО
Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:04
2021-07-19T18:04
2021-07-19T18:04
мурманская область
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виктория абрамченко
андрей чибис
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александр новак
мурманская область
политика
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе в таких приоритетных областях, как здравоохранение и образование, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Чибис.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский."Назначение Татьяны Алексеевны Голиковой на должность куратора СЗФО воспринимаю самым положительным образом. Татьяна Алексеевна отвечает в правительстве за такие приоритетные вопросы для нашего региона, как здравоохранение и образование. Мы плотно занимаемся и модернизируем эти направления", - отметил мурманский губернатор.Он добавил, что власти региона находятся в постоянном контакте с Голиковой по ряду важнейших для области задач. "Как раз сегодня благодарил за оперативную помощь в вопросах выделения дополнительных средств - в общей сумме более миллиарда рублей на наше здравоохранение. Также благодаря ее поддержке недавно обновили целое отделение лучевой терапии в Мурманском областном диспансере. Уверен, что это назначение поможет еще быстрее наращивать темпы развития нашего региона", - заключил Чибис.
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
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россия, виктория абрамченко, андрей чибис, михаил мишустин, александр новак, мурманская область, политика
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО
Губернатор Чибис: кураторство Голиковой позволит наращивать темпы развития Мурманской области