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Мурманская область
https://ria.ru/20210719/golikova-1741917445.html
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО - РИА Новости, 19.07.2021
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО
Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:04
2021-07-19T18:04
мурманская область
россия
виктория абрамченко
андрей чибис
михаил мишустин
александр новак
мурманская область
политика
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе в таких приоритетных областях, как здравоохранение и образование, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Чибис.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский."Назначение Татьяны Алексеевны Голиковой на должность куратора СЗФО воспринимаю самым положительным образом. Татьяна Алексеевна отвечает в правительстве за такие приоритетные вопросы для нашего региона, как здравоохранение и образование. Мы плотно занимаемся и модернизируем эти направления", - отметил мурманский губернатор.Он добавил, что власти региона находятся в постоянном контакте с Голиковой по ряду важнейших для области задач. "Как раз сегодня благодарил за оперативную помощь в вопросах выделения дополнительных средств - в общей сумме более миллиарда рублей на наше здравоохранение. Также благодаря ее поддержке недавно обновили целое отделение лучевой терапии в Мурманском областном диспансере. Уверен, что это назначение поможет еще быстрее наращивать темпы развития нашего региона", - заключил Чибис.
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россия, виктория абрамченко, андрей чибис, михаил мишустин, александр новак, мурманская область, политика
18:04 19.07.2021
 
Чибис прокомментировал назначение Голиковой куратором по СЗФО

Губернатор Чибис: кураторство Голиковой позволит наращивать темпы развития Мурманской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Назначение вице-премьера Татьяны Голиковой куратором по Северо-западному федеральному округу позволит наращивать темпы развития Мурманской области, в том числе в таких приоритетных областях, как здравоохранение и образование, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Чибис.
Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.
"Назначение Татьяны Алексеевны Голиковой на должность куратора СЗФО воспринимаю самым положительным образом. Татьяна Алексеевна отвечает в правительстве за такие приоритетные вопросы для нашего региона, как здравоохранение и образование. Мы плотно занимаемся и модернизируем эти направления", - отметил мурманский губернатор.
Он добавил, что власти региона находятся в постоянном контакте с Голиковой по ряду важнейших для области задач. "Как раз сегодня благодарил за оперативную помощь в вопросах выделения дополнительных средств - в общей сумме более миллиарда рублей на наше здравоохранение. Также благодаря ее поддержке недавно обновили целое отделение лучевой терапии в Мурманском областном диспансере. Уверен, что это назначение поможет еще быстрее наращивать темпы развития нашего региона", - заключил Чибис.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 14:21Мурманская область
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
 
Мурманская областьРоссияВиктория АбрамченкоАндрей ЧибисМихаил МишустинАлександр НовакМурманская областьПолитика
 
 
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