Голикова сообщила, что рост занятости в России идет быстрее прогноза

"Борьба с бедностью - это не только социальная поддержка государства, важно дать возможность человеку реализоваться, найти достойную работу. На сегодняшний день восстановление занятости идет быстрее, чем прогнозировалось... Мы практически достигли показателей 2019 года", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.