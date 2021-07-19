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Голикова сообщила, что рост занятости в России идет быстрее прогноза
Голикова сообщила, что рост занятости в России идет быстрее прогноза - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова сообщила, что рост занятости в России идет быстрее прогноза
Восстановление занятости в России идет быстрее прогноза, почти достигнуты показатели 2019 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:42
2021-07-19T17:42
2021-07-19T17:53
занятость
россия
безработица
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восстановление занятости в России идет быстрее прогноза, почти достигнуты показатели 2019 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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занятость, россия, безработица
17:42 19.07.2021 (обновлено: 17:53 19.07.2021)
Голикова сообщила, что рост занятости в России идет быстрее прогноза
Голикова сообщила, что восстановление занятости в России идёт быстрее ожидаемого