https://ria.ru/20210719/gazprom-1741848147.html

"Газпром" забронировал допмощности ГТС Украины на август

"Газпром" забронировал допмощности ГТС Украины на август - РИА Новости, 19.07.2021

"Газпром" забронировал допмощности ГТС Украины на август

"Газпром" вновь забронировал ставший уже стандартным для компании дополнительный объем мощностей для прокачки газа через территорию Украины в Европу: в августе... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:42

северный поток

газпром

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Газпром" вновь забронировал ставший уже стандартным для компании дополнительный объем мощностей для прокачки газа через территорию Украины в Европу: в августе компания планирует воспользоваться аналогичным предыдущим месяцам объемом в 15 миллионов кубометров в сутки, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.Это, как и в предыдущие месяцы, весь объем твердых мощностей, который выставлялся для дополнительного бронирования на август.На февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки из возможных 15 миллионов. На май, июнь и июль были забронированы все 15 миллионов. При этом на январь компания бронировала допмощности в 41,2 миллиона кубометров в сутки из предложенных 41,6 миллиона.Несмотря на плановые ремонты в июле на основных экспортных маршрутах ("Северном потоке" и "Ямал-Европе"), а также дефицит запасов в европейских подземных хранилищах, "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину сверх 15 миллионов кубометров в сутки даже в текущем месяце.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. С учетом дополнительного бронирования "Газпром" прокачивает в июле примерно 124 миллиона кубометров в сутки, в августе ожидается такой же объем.

https://ria.ru/20210713/nemtsy-1741135429.html

https://ria.ru/20210715/gazprom-1741397917.html

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северный поток, газпром, европа, украина, в мире