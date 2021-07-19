10:23 19.07.2021 (обновлено: 11:51 19.07.2021)
Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии
Судно "Академик Черский" приступает к укладке участка "Северного потока — 2" в водах Германии
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток — 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, минувшей ночью "Академик Черский" ушел из датских вод и сейчас находится в немецких. Там ему предстоит уложить 2,6 километра труб второй нитки газопровода, отметили в Nord Stream 2 AG.
"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — пояснили в компании, добавив, что профильные германские службы опубликовали соответствующие извещения для мореплавателей.
"Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас проект готов на 98 процентов: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. Около двух-трех месяцев потребуется на тесты и сертификацию, по первой нитке эти работы уже начались.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.