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Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии
Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии - РИА Новости, 19.07.2021
Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии
Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток — 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:23
2021-07-19T11:51
академик черский (судно)
северный поток — 2
германия
дания
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток — 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, минувшей ночью "Академик Черский" ушел из датских вод и сейчас находится в немецких. Там ему предстоит уложить 2,6 километра труб второй нитки газопровода, отметили в Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас проект готов на 98 процентов: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. Около двух-трех месяцев потребуется на тесты и сертификацию, по первой нитке эти работы уже начались.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, а также Литва, Латвия и Польша.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
германия
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академик черский (судно), северный поток — 2, германия, дания, экономика
10:23 19.07.2021 (обновлено: 11:51 19.07.2021)
 
Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии

Судно "Академик Черский" приступает к укладке участка "Северного потока — 2" в водах Германии

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток — 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, минувшей ночью "Академик Черский" ушел из датских вод и сейчас находится в немецких. Там ему предстоит уложить 2,6 километра труб второй нитки газопровода, отметили в Nord Stream 2 AG.

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — пояснили в компании, добавив, что профильные германские службы опубликовали соответствующие извещения для мореплавателей.

"Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас проект готов на 98 процентов: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. Около двух-трех месяцев потребуется на тесты и сертификацию, по первой нитке эти работы уже начались.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, а также Литва, Латвия и Польша.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Академик Черский (судно)Северный поток — 2ГерманияДанияЭкономика
 
 
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