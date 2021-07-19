https://ria.ru/20210719/gazoprovod-1741805330.html

Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии

Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии - РИА Новости, 19.07.2021

Строившее "Северный поток — 2" судно направилось в воды Германии

Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток — 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:23

2021-07-19T10:23

2021-07-19T11:51

академик черский (судно)

северный поток — 2

германия

дания

экономика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило "Северный поток — 2", и направилось в исключительную экономическую зону Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, минувшей ночью "Академик Черский" ушел из датских вод и сейчас находится в немецких. Там ему предстоит уложить 2,6 километра труб второй нитки газопровода, отметили в Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас проект готов на 98 процентов: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. Около двух-трех месяцев потребуется на тесты и сертификацию, по первой нитке эти работы уже начались.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, а также Литва, Латвия и Польша.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

германия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

академик черский (судно), северный поток — 2, германия, дания, экономика