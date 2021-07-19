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Краснодарский край
https://ria.ru/20210719/gaz-1741939314.html
Туапсинский район получит 42 миллиона рублей на сжиженный газ
Туапсинский район получит 42 миллиона рублей на сжиженный газ - РИА Новости, 19.07.2021
Туапсинский район получит 42 миллиона рублей на сжиженный газ
Туапсинскому району Краснодарского края из регионального бюджета выделили 42 миллиона рублей на закупку сжиженного газа, сообщает администрация края. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:27
2021-07-19T20:27
краснодарский край
вениамин кондратьев
туапсинский район
туапсе
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Туапсинскому району Краснодарского края из регионального бюджета выделили 42 миллиона рублей на закупку сжиженного газа, сообщает администрация края.Уточняется, что средства выделены по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, которого об этом просили жители муниципалитета."Им много лет поставляют сжиженный газ, но из-за резкого повышения оптовой цены у поставщика образовался долг. Для решения этой проблемы району из краевого бюджета выделили 42 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Часть этой суммы "Туапсегоргаз" уже потратил и приобрел 83 тонны сжиженного газа. Сейчас топливом заправляют газораспределительные резервуарные установки в многоквартирных домах по всему городу Туапсе и Туапсинскому району, также газ начали развозить абонентам.Кроме того, по данным краевых властей, в микрорайоне "Барсова Щель" начали строить подводящий газопровод по улице Судоремонтников. Благодаря ему появится возможность перевести дома жителей на природный газ. Как уточняет администрация края, срок строительства объекта – два года.В Туапсинском районе в текущем году уже построили три газопровода. Они позволили газифицировать около 900 домовладений.
https://ria.ru/20210714/sirius-1741265704.html
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вениамин кондратьев, туапсинский район, туапсе, краснодарский край, экономика
20:27 19.07.2021
 
Туапсинский район получит 42 миллиона рублей на сжиженный газ

Туапсинский район Кубани получит 42 миллиона рублей на сжиженный газ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Туапсинскому району Краснодарского края из регионального бюджета выделили 42 миллиона рублей на закупку сжиженного газа, сообщает администрация края.
Уточняется, что средства выделены по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, которого об этом просили жители муниципалитета.
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"Им много лет поставляют сжиженный газ, но из-за резкого повышения оптовой цены у поставщика образовался долг. Для решения этой проблемы району из краевого бюджета выделили 42 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Часть этой суммы "Туапсегоргаз" уже потратил и приобрел 83 тонны сжиженного газа. Сейчас топливом заправляют газораспределительные резервуарные установки в многоквартирных домах по всему городу Туапсе и Туапсинскому району, также газ начали развозить абонентам.
Кроме того, по данным краевых властей, в микрорайоне "Барсова Щель" начали строить подводящий газопровод по улице Судоремонтников. Благодаря ему появится возможность перевести дома жителей на природный газ. Как уточняет администрация края, срок строительства объекта – два года.
В Туапсинском районе в текущем году уже построили три газопровода. Они позволили газифицировать около 900 домовладений.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевТуапсинский районТуапсеКраснодарский крайЭкономика
 
 
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