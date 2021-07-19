https://ria.ru/20210719/frantsiya-1741946036.html
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:39
2021-07-19T21:39
2021-07-19T22:41
в мире
распространение коронавируса
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740390090_309:516:3033:2048_1920x0_80_0_0_c0ecd62fe1f7bb7a0c49613248e9dd71.jpg
ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.По словам Атталя, 80% заболеваний СOVID приходится на штамм "дельта". "Число госпитализированный повышается... Плюс 43% госпитализированных и плюс 27% поступивших в реанимацию", - отметил представитель французского правительства.С момента начала эпидемии во Франции число заболевших COVID-19 составляет свыше 5,8 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740390090_832:561:2815:2048_1920x0_80_0_0_aab173c21163a31fdf365d12ba62811a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
21:39 19.07.2021 (обновлено: 22:41 19.07.2021)
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19 из-за роста числа заболевших
ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Франция
вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.
Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.
По словам Атталя, 80% заболеваний СOVID приходится на штамм "дельта". "Число госпитализированный повышается... Плюс 43% госпитализированных и плюс 27% поступивших в реанимацию", - отметил представитель французского правительства.
С момента начала эпидемии во Франции число заболевших COVID-19 составляет свыше 5,8 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.