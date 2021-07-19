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Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19

Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19

Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:39

2021-07-19T21:39

2021-07-19T22:41

в мире

распространение коронавируса

франция

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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.По словам Атталя, 80% заболеваний СOVID приходится на штамм "дельта". "Число госпитализированный повышается... Плюс 43% госпитализированных и плюс 27% поступивших в реанимацию", - отметил представитель французского правительства.С момента начала эпидемии во Франции число заболевших COVID-19 составляет свыше 5,8 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция