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Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:39
2021-07-19T22:41
в мире
распространение коронавируса
франция
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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.По словам Атталя, 80% заболеваний СOVID приходится на штамм "дельта". "Число госпитализированный повышается... Плюс 43% госпитализированных и плюс 27% поступивших в реанимацию", - отметил представитель французского правительства.С момента начала эпидемии во Франции число заболевших COVID-19 составляет свыше 5,8 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.
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в мире, франция
21:39 19.07.2021 (обновлено: 22:41 19.07.2021)
 
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19

Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19 из-за роста числа заболевших

© REUTERS / Sarah MeyssonnierПункт вакцинации против коронавируса (COVID-19) перед зданием мэрии Парижа
Пункт вакцинации против коронавируса (COVID-19) перед зданием мэрии Парижа - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.
Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.
По словам Атталя, 80% заболеваний СOVID приходится на штамм "дельта". "Число госпитализированный повышается... Плюс 43% госпитализированных и плюс 27% поступивших в реанимацию", - отметил представитель французского правительства.
С момента начала эпидемии во Франции число заболевших COVID-19 составляет свыше 5,8 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.
 
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