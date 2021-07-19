https://ria.ru/20210719/elektromobil-1741913389.html
Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей
Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о работе над выпуском собственной линейки электромобилей в России, выступая на совете по стратегическому развитию и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:46
2021-07-19T17:46
2021-07-19T17:47
россия
михаил мишустин
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о работе над выпуском собственной линейки электромобилей в России, выступая на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным."В сфере экологии предлагаем к реализации инициативу, которая направлена на низкоуглеродное развитие экономики, это важный вклад России в снижение выбросов парниковых газов, речь идет о создании системы учета выбросов предприятиями", - добавил он.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, технологии, экономика
17:46 19.07.2021 (обновлено: 17:47 19.07.2021)
Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей
Премьер-министр Мишустин объявил о работе над выпуском собственной линейки электромобилей в России