https://ria.ru/20210719/elektromobil-1741913389.html

Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей

Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о работе над выпуском собственной линейки электромобилей в России, выступая на совете по стратегическому развитию и... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:46

2021-07-19T17:46

2021-07-19T17:47

россия

михаил мишустин

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о работе над выпуском собственной линейки электромобилей в России, выступая на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным."В сфере экологии предлагаем к реализации инициативу, которая направлена на низкоуглеродное развитие экономики, это важный вклад России в снижение выбросов парниковых газов, речь идет о создании системы учета выбросов предприятиями", - добавил он.

https://ria.ru/20210601/avto-1735030205.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, технологии, экономика