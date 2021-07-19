https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944924.html

Белоусов назвал основной драйвер экономического роста

Белоусов назвал основной драйвер экономического роста - РИА Новости, 19.07.2021

Белоусов назвал основной драйвер экономического роста

Важнейшим драйвером экономического роста России в ближайшие годы станут инвестиции в основной капитал, наряду с развитием малого и среднего бизнеса, несырьевого РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:22

2021-07-19T21:22

2021-07-19T21:22

россия

андрей белоусов

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Важнейшим драйвером экономического роста России в ближайшие годы станут инвестиции в основной капитал, наряду с развитием малого и среднего бизнеса, несырьевого экспорта и технологическим ускорением, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Президент РФ Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к этому сроку, значится и задача обеспечить темпы роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности."Чтобы сохранить дальше требуемую динамику роста необходимо задействовать основные драйверы, из них ключевым является, безусловно, ускоренный рост инвестиций. ... Сейчас выходим на рост в 4,5%, вроде бы это хороший результат, но нужно, во-первых, иметь в виду, что в прошлом году было сокращение инвестиций почти на 1,5%, и во-вторых, что в 2022-2024 годах нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше - 5,1-5,3%", - сказал Белоусов на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам.Говоря о стимулировании инвестиций он рассказал, что одним их элементов роста станут проекты в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. "В прошлом году мы заключили 24 соглашения с объемом инвестиций почти триллион рублей - 971 миллиард рублей, в текущем году в начале года была некая заминка, но сейчас все вопросы, в основном организационно-технического характера, решены, и мы выходим на плановые цифры - 130 соглашений, 2 триллиона рублей (в 2021 году - ред.)", - рассказал он.Среди прочих драйверов инвестиционного развития он указал запуск новой системы поддержки инвестпроектов в регионах; совершенствование правил промышленного строительства для сокращения сроков и затрат на его осуществление. Еще один элемент - доступные финансы для инвестиционных проектов. "Мы ее (дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов - ред.) разработали вместе с ЦБ, уже приступили к ее реализации. Она включает 31 конкретный пункт и планируемый результат - это к 2024 году дополнительно 2 триллиона рублей инвестиций", - пояснил первый вице-премьер.Белоусов также подробно остановился на вопросах развития малого и среднего бизнеса, как источника экономического роста. По его словам, кабмин намерен реализовать целый комплекс мероприятий, в том числе по облегчению открытия нового бизнеса; по ускоренному развитию приоритетных сегментов; снижению нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов и другое.В числе важнейших локомотивов роста также, по словам первого вице-премьера, технологическое ускорение, развитие несырьевого экспорта, а также реализация инфраструктурных проектов.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944071.html

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россия, андрей белоусов, технологии, экономика