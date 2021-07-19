https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741905995.html

Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии

Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии

Восстановление экономики РФ идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:14

2021-07-19T17:14

2021-07-19T18:01

россия

экономика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741806579_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_085c7c97c4ecdbedcc6281e4bc6fb122.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным.Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики."Новые инициативы, которые мы представим, добавят гибкости социально-экономической системе, дадут возможность для ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия. Таким образом, позволят свести к минимуму отклонения, которые возможны при длительных сроках планирования", – добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210719/vvp-1741903361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, михаил мишустин