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Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии
Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии
Восстановление экономики РФ идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:14
2021-07-19T18:01
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным.Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики."Новые инициативы, которые мы представим, добавят гибкости социально-экономической системе, дадут возможность для ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия. Таким образом, позволят свести к минимуму отклонения, которые возможны при длительных сроках планирования", – добавил Мишустин.
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россия, экономика, михаил мишустин
17:14 19.07.2021 (обновлено: 18:01 19.07.2021)
 
Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии

Премьер Мишустин: восстановление российской экономики после пандемии идет лучше, чем ожидалось

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Эпидемия обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике. Создала новые вызовы и риски для макроэкономической стабильности. И игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости. Восстановление идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях", – подчеркнул Мишустин.
Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики.
"Новые инициативы, которые мы представим, добавят гибкости социально-экономической системе, дадут возможность для ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия. Таким образом, позволят свести к минимуму отклонения, которые возможны при длительных сроках планирования", – добавил Мишустин.
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