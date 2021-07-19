17:14 19.07.2021 (обновлено: 18:01 19.07.2021)
Мишустин оценил темпы восстановления российской экономики после пандемии
Премьер Мишустин: восстановление российской экономики после пандемии идет лучше, чем ожидалось
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восстановление экономики РФ идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Эпидемия обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике. Создала новые вызовы и риски для макроэкономической стабильности. И игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости. Восстановление идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях", – подчеркнул Мишустин.
Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики.
"Новые инициативы, которые мы представим, добавят гибкости социально-экономической системе, дадут возможность для ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия. Таким образом, позволят свести к минимуму отклонения, которые возможны при длительных сроках планирования", – добавил Мишустин.
Вчера, 17:04Путин оценил рост российской экономики