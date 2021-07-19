https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741896921.html

Российский рынок акций падает на негативном внешнем фоне

Российский рынок акций падает на негативном внешнем фоне - РИА Новости, 19.07.2021

Российский рынок акций падает на негативном внешнем фоне

Российский рынок акций падает в понедельник по основным индексам на негативном внешнем фоне и отсутствии внутренних позитивных драйверов, следует из динамики... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:40

2021-07-19T16:40

2021-07-19T16:40

дмитрий бабин

цены на нефть

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brent

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экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций падает в понедельник по основным индексам на негативном внешнем фоне и отсутствии внутренних позитивных драйверов, следует из динамики торгов.Рублевый индекс Мосбиржи к 16.07 мск снижался на 1,72%, до 3705,43 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,5%, до 1562,97 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" рос на 58 копеек, до 74,65 рубля, курс евро - на 51 копейку, до 88 рублей.Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent обваливается на 3,33%, до 71,14 доллара за баррель.К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, следуя за ухудшением внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".Лидеры роста и паденияВ лидерах снижения – префы "Сургутнефтегаза" (-14,77%), бумага "Мечела" (префы упали 6,39%, обыкновенные акции – 4,81%), "Эн+ Групп" (-4,18%), расписки "Русагро" (-3,82%), акции Petropavlovsk (-3,81%), а также префы "Россетей" (-3,41%), "Юнипро" (-3,36%), акции "Русгидро" (-3,34%).В лидерах роста – акции "Фосагро" (5,86%), ГК "ПИК" (0,37%)."Фосагро" в пятницу объявила о фиксировании цен на минеральные удобрения собственного производства до 31 октября 2021 года до завершения осенних полевых работ для поддержки российских сельхозпроизводителей, напоминает Кожухова из "Велес Капитала".С технической точки зрения акции "Фосагро" вслед за достижением в июне очередного многолетнего максимума 5164 рубля и последующей коррекции продолжают формирование фигуры "нисходящий треугольник", консолидируясь у нижней его границы 4675 рубля, указывает аналитик."Выход за её пределы на повышенных объемах будет предвещать падение к 4186 рублям. ... В то же время при преодолении сопротивления 4950 рублей можно будет говорить о восстановлении восходящего тренда", - добавляет она.Прогнозы и рекомендацииИндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили нисходящее движение и опустились до минимумов с конца мая, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".До конца дня продажи в случае усиления негатива в США могут продолжиться, при этом рублевый индекс уже готов проверить на прочность очередную психологически важную отметку в 3700 пунктов, считает она."Негативом выступает третья волна пандемии и ухудшение показателей ключевых экономик. К тому же ускорение инфляции в США не позволяет надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметки 3714 пунктов, индекс РТС сегодня отскочил от аналогичной поддержки в 1573 пункта. Однако в случае ускорения снижения мировых рынков мы с большой вероятностью пробьем эти поддержки, также ускорив нисходящую динамику, полагает аналитик.

https://ria.ru/20210628/dollar-1738692889.html

https://ria.ru/20210717/reyting-1741628020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий бабин, цены на нефть, ценные бумаги, ртс, brent, сша, экономика