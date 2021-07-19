https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741868185.html

Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты

Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты - РИА Новости, 19.07.2021

Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты

Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале, необходимость этого... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:41

2021-07-19T14:41

2021-07-19T14:42

россия

игорь караваев

единая россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале, необходимость этого объясняется повышением себестоимости производства, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев."В настоящее время торговые сети продолжают получать от поставщиков требования об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости продукции, на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%", - сказал Караваев в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.Глава ассоциации подчеркнул, что торговые сети заинтересованы в стабилизации цен на продовольственном рынке и, среди прочего, применяют внутреннее перекрестное субсидирование для поддержания низких цен на социально значимые продовольственные товары."Вместе с тем мы отчетливо понимаем причины роста отпускных цен у производителя и полагаем необходимым оказание помощи товаропроизводителям в снижении издержек, что, безусловно, повлечет сдерживание роста цен на внутреннем рынке", - указал председатель президиума.Он также отметил, что Минпромторг РФ видит расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями в качестве ключевого инструмента, который позволит не допускать дефицита и роста цен на продукты. "Торговые сети-члены АКОРТ в настоящее время проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок", - сказал Караваев."Однако одномоментный отказ от таких закупок едва ли возможен, поскольку тендер является рыночным инструментом, в том числе, для сдерживания, снижения цен, помогает гибко реагировать на изменение спроса и оперативно корректировать объемы закупок. Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", - добавил он.

https://ria.ru/20210719/tseny-1741853494.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь караваев, единая россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика