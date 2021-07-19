Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741868185.html
Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты
Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты - РИА Новости, 19.07.2021
Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты
Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале, необходимость этого... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:41
2021-07-19T14:42
россия
игорь караваев
единая россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568734171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb4b130224a9bc72f420e6459086b2fe.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале, необходимость этого объясняется повышением себестоимости производства, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев."В настоящее время торговые сети продолжают получать от поставщиков требования об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости продукции, на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%", - сказал Караваев в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.Глава ассоциации подчеркнул, что торговые сети заинтересованы в стабилизации цен на продовольственном рынке и, среди прочего, применяют внутреннее перекрестное субсидирование для поддержания низких цен на социально значимые продовольственные товары."Вместе с тем мы отчетливо понимаем причины роста отпускных цен у производителя и полагаем необходимым оказание помощи товаропроизводителям в снижении издержек, что, безусловно, повлечет сдерживание роста цен на внутреннем рынке", - указал председатель президиума.Он также отметил, что Минпромторг РФ видит расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями в качестве ключевого инструмента, который позволит не допускать дефицита и роста цен на продукты. "Торговые сети-члены АКОРТ в настоящее время проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок", - сказал Караваев."Однако одномоментный отказ от таких закупок едва ли возможен, поскольку тендер является рыночным инструментом, в том числе, для сдерживания, снижения цен, помогает гибко реагировать на изменение спроса и оперативно корректировать объемы закупок. Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", - добавил он.
https://ria.ru/20210719/tseny-1741853494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568734171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b7484e7f38e6bdd578ef77fbdbf87ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь караваев, единая россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
14:41 19.07.2021 (обновлено: 14:42 19.07.2021)
 
Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты

Ретейлеры получают от поставщиков продуктов требования повысить закупочные цены

© Максим БлиновПокупатели в гипермаркете
Покупатели в гипермаркете
© Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале, необходимость этого объясняется повышением себестоимости производства, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев.
"В настоящее время торговые сети продолжают получать от поставщиков требования об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости продукции, на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%", - сказал Караваев в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
13:54Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты
Глава ассоциации подчеркнул, что торговые сети заинтересованы в стабилизации цен на продовольственном рынке и, среди прочего, применяют внутреннее перекрестное субсидирование для поддержания низких цен на социально значимые продовольственные товары.
"Вместе с тем мы отчетливо понимаем причины роста отпускных цен у производителя и полагаем необходимым оказание помощи товаропроизводителям в снижении издержек, что, безусловно, повлечет сдерживание роста цен на внутреннем рынке", - указал председатель президиума.
Он также отметил, что Минпромторг РФ видит расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями в качестве ключевого инструмента, который позволит не допускать дефицита и роста цен на продукты. "Торговые сети-члены АКОРТ в настоящее время проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок", - сказал Караваев.
"Однако одномоментный отказ от таких закупок едва ли возможен, поскольку тендер является рыночным инструментом, в том числе, для сдерживания, снижения цен, помогает гибко реагировать на изменение спроса и оперативно корректировать объемы закупок. Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", - добавил он.
 
РоссияИгорь КараваевЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
15:15В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
15:15В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
15:10Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
15:10В Москве будут судить преступника, скрывавшегося более 14 лет
Лента новостейМолния