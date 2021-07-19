https://ria.ru/20210719/dtp-1741783249.html

Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей троих детей в Москве

Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей троих детей в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей троих детей в Москве

Знакомый участницы аварии на улице Авиаторов в Москве Валерии Башкировой рассказал МК о тяжелом состоянии девушки. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T01:24

2021-07-19T01:24

2021-07-19T01:24

валерия башкирова

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр хинштейн

александр бастрыкин

москва

дтп

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Знакомый участницы аварии на улице Авиаторов в Москве Валерии Башкировой рассказал МК о тяжелом состоянии девушки.По словам собеседника газеты, водитель испытывает психологические проблемы.Близкий к семье Башкировой также подчеркнул, что сразу после дорожно-транспортного происшествия у девушки случилась истерика.Авария с участием троих детейПо информации ГИБДД, 16 июля иномарка Mazda сбила детей пяти и четырех лет, а также девятимесячного ребенка в коляске. Семья переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. На младших ее членов и пришелся основной удар.Детей госпитализировали, двое их них скончались, самой младшей из пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что автомобилистка получила водительское удостоверение в прошлом году.Мера пресеченияВ субботу Никулинский суд столицы отправил Валерию Башкирову под домашний арест. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела из-за аварии из полиции в СК.При этом накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру с целью обжаловать решение суда и добиться изменения меры пресечения. Парламентарий пообещал сделать все, чтобы девушка "не отделалась".В свою очередь, прокуратора Москвы потребовала заключить обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов под стражу. Также в ведомстве призвали предъявить ей обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20210716/dtp-1741592371.html

https://ria.ru/20210717/dtp-1741630528.html

https://ria.ru/20210711/samokat-1740791837.html

россия

москва

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валерия башкирова, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр хинштейн, александр бастрыкин, москва, дтп, происшествия