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В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте
В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте - РИА Новости, 19.07.2021
В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте
Полиция в Екатеринбурге предупредила об ответственности пару, которая устроила драку в лифте, а потом отмывала его от крови, сообщили РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:18
2021-07-19T14:18
2021-07-19T14:18
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге предупредила об ответственности пару, которая устроила драку в лифте, а потом отмывала его от крови, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-группе управления МВД по городу.Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая пара устроила драку в лифте, а потом совместно отмывала его от крови. После того, как видео было выложено в интернете, девушка залила краской камеры видеонаблюдения в лифте. Через некоторое время, по данным Telegram-каналов, девушка снова избила молодого человека, но уже в квартире. На место приехала скорая помощь и полиция."Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №6. На место инцидента прибыл наряд. Никто из участников конфликта заявление подавать не пожелал, от дальнейших разбирательств отказались. Полицейские предупредили граждан об ответственности за причинение вреда здоровью и рекомендовали решать конфликтные ситуации без применения насилия", - сказали в пресс-группе УМВД.
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екатеринбург, происшествия
В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте
Полиция на Урале предупредила об ответственности пару, которая устроила драку в лифте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости.
Полиция в Екатеринбурге
предупредила об ответственности пару, которая устроила драку в лифте, а потом отмывала его от крови, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-группе управления МВД по городу.
Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая пара устроила драку в лифте, а потом совместно отмывала его от крови. После того, как видео было выложено в интернете, девушка залила краской камеры видеонаблюдения в лифте. Через некоторое время, по данным Telegram-каналов, девушка снова избила молодого человека, но уже в квартире. На место приехала скорая помощь и полиция.
"Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №6. На место инцидента прибыл наряд. Никто из участников конфликта заявление подавать не пожелал, от дальнейших разбирательств отказались. Полицейские предупредили граждан об ответственности за причинение вреда здоровью и рекомендовали решать конфликтные ситуации без применения насилия", - сказали в пресс-группе УМВД.