https://ria.ru/20210719/draka-1741861200.html

В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте

В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте - РИА Новости, 19.07.2021

В Екатеринбурге молодая пара устроила драку в лифте

Полиция в Екатеринбурге предупредила об ответственности пару, которая устроила драку в лифте, а потом отмывала его от крови, сообщили РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:18

2021-07-19T14:18

2021-07-19T14:18

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге предупредила об ответственности пару, которая устроила драку в лифте, а потом отмывала его от крови, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-группе управления МВД по городу.Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая пара устроила драку в лифте, а потом совместно отмывала его от крови. После того, как видео было выложено в интернете, девушка залила краской камеры видеонаблюдения в лифте. Через некоторое время, по данным Telegram-каналов, девушка снова избила молодого человека, но уже в квартире. На место приехала скорая помощь и полиция."Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №6. На место инцидента прибыл наряд. Никто из участников конфликта заявление подавать не пожелал, от дальнейших разбирательств отказались. Полицейские предупредили граждан об ответственности за причинение вреда здоровью и рекомендовали решать конфликтные ситуации без применения насилия", - сказали в пресс-группе УМВД.

https://ria.ru/20210719/draka-1741810785.html

екатеринбург

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2021

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екатеринбург, происшествия