Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/deti-1741906599.html
СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере
СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере - РИА Новости, 19.07.2021
СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере
Следователи организовали проверку информации СМИ о заболевании детей коронавирусной инфекцией в оздоровительном лагере в Агинском районе Забайкальского края,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:16
2021-07-19T17:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЧИТА, 19 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации СМИ о заболевании детей коронавирусной инфекцией в оздоровительном лагере в Агинском районе Забайкальского края, сообщает региональное СУ СК.Ранее ряд местных СМИ написал со ссылкой на слова представителя администрации Агинского Бурятского округа на оперативном совещании, что детский лагерь "Нарасун" закрыт из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 среди воспитанников."Девятнадцатого июля в ряде СМИ появились данные о том, что в одном из детских лагерей, расположенных в Агинском районе, выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил следователям проверить, насколько соответствуют условия пребывания детей в оздоровительном лагере противоэпидемиологическим требованиям, а также изучить действия должностных лиц по обеспечению правил санитарной безопасности."По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, общество
17:16 19.07.2021
 
СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере

Следователи проверят информацию о заболевании детей COVID-19 в оздоровительном лагере в Забайкалье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 19 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации СМИ о заболевании детей коронавирусной инфекцией в оздоровительном лагере в Агинском районе Забайкальского края, сообщает региональное СУ СК.
Ранее ряд местных СМИ написал со ссылкой на слова представителя администрации Агинского Бурятского округа на оперативном совещании, что детский лагерь "Нарасун" закрыт из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 среди воспитанников.
"Девятнадцатого июля в ряде СМИ появились данные о том, что в одном из детских лагерей, расположенных в Агинском районе, выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил следователям проверить, насколько соответствуют условия пребывания детей в оздоровительном лагере противоэпидемиологическим требованиям, а также изучить действия должностных лиц по обеспечению правил санитарной безопасности.
"По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавили в пресс-службе.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 08:00Наука
Дельта против вакцины. Какие штаммы вызвали подъем третьей волны COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
03:54В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
Лента новостейМолния