https://ria.ru/20210719/deti-1741906599.html

СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере

СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере - РИА Новости, 19.07.2021

СК в Забайкалье проверит информацию о случаях COVID-19 в детском лагере

Следователи организовали проверку информации СМИ о заболевании детей коронавирусной инфекцией в оздоровительном лагере в Агинском районе Забайкальского края,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:16

2021-07-19T17:16

2021-07-19T17:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

общество

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ЧИТА, 19 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации СМИ о заболевании детей коронавирусной инфекцией в оздоровительном лагере в Агинском районе Забайкальского края, сообщает региональное СУ СК.Ранее ряд местных СМИ написал со ссылкой на слова представителя администрации Агинского Бурятского округа на оперативном совещании, что детский лагерь "Нарасун" закрыт из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 среди воспитанников."Девятнадцатого июля в ряде СМИ появились данные о том, что в одном из детских лагерей, расположенных в Агинском районе, выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил следователям проверить, насколько соответствуют условия пребывания детей в оздоровительном лагере противоэпидемиологическим требованиям, а также изучить действия должностных лиц по обеспечению правил санитарной безопасности."По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

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2021

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коронавирус в россии, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, общество