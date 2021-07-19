https://ria.ru/20210719/covid-19-1741951611.html

Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации

Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации - РИА Новости, 20.07.2021

Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации

Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-19T23:44

2021-07-19T23:44

2021-07-20T00:00

культура

коронавирус covid-19

александр балуев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151715/55/1517155519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8db457c3e6aa8d7ad8c3d13173211429.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и сейчас абсолютно здоров.Ранее в СМИ сообщалось, что российского актера Александра Балуева госпитализировали в больницу в Коммунарке."Александр находится дома, чувствует себя хорошо", - рассказала представитель Балуева РИА Новости.Она отметила, что в мае актер сделал вакцину от коронавируса и переболел в лёгкой форме."Александр делал вакцину, в легкой форме переболел, на сегодняшний день абсолютно здоров", - сообщила представитель актёра.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр балуев