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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210719/covid-19-1741951611.html
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации - РИА Новости, 20.07.2021
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации
Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T23:44
2021-07-20T00:00
культура
коронавирус covid-19
александр балуев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и сейчас абсолютно здоров.Ранее в СМИ сообщалось, что российского актера Александра Балуева госпитализировали в больницу в Коммунарке."Александр находится дома, чувствует себя хорошо", - рассказала представитель Балуева РИА Новости.Она отметила, что в мае актер сделал вакцину от коронавируса и переболел в лёгкой форме."Александр делал вакцину, в легкой форме переболел, на сегодняшний день абсолютно здоров", - сообщила представитель актёра.
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коронавирус covid-19, александр балуев
23:44 19.07.2021 (обновлено: 00:00 20.07.2021)
 
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации

Представитель актера Балуева опровергла сообщение о его госпитализации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Александр Балуев
Артист Александр Балуев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и сейчас абсолютно здоров.
Ранее в СМИ сообщалось, что российского актера Александра Балуева госпитализировали в больницу в Коммунарке.
"Александр находится дома, чувствует себя хорошо", - рассказала представитель Балуева РИА Новости.
Она отметила, что в мае актер сделал вакцину от коронавируса и переболел в лёгкой форме.
"Александр делал вакцину, в легкой форме переболел, на сегодняшний день абсолютно здоров", - сообщила представитель актёра.
 
КультураКоронавирус COVID-19Александр Балуев
 
 
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