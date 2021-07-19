https://ria.ru/20210719/covid-19-1741951611.html
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации - РИА Новости, 20.07.2021
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации
Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T23:44
2021-07-19T23:44
2021-07-20T00:00
культура
коронавирус covid-19
александр балуев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151715/55/1517155519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8db457c3e6aa8d7ad8c3d13173211429.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и сейчас абсолютно здоров.Ранее в СМИ сообщалось, что российского актера Александра Балуева госпитализировали в больницу в Коммунарке."Александр находится дома, чувствует себя хорошо", - рассказала представитель Балуева РИА Новости.Она отметила, что в мае актер сделал вакцину от коронавируса и переболел в лёгкой форме."Александр делал вакцину, в легкой форме переболел, на сегодняшний день абсолютно здоров", - сообщила представитель актёра.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151715/55/1517155519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a1e0478ec8ffbd5251c3ae5a4e0c669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр балуев
23:44 19.07.2021 (обновлено: 00:00 20.07.2021)
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о его госпитализации
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель российского артиста Александра Балуева опровергла информацию о его госпитализации, отметив, что актёр переболел коронавирусом в легкой форме и сейчас абсолютно здоров.
Ранее в СМИ сообщалось, что российского актера Александра Балуева госпитализировали в больницу в Коммунарке.
"Александр находится дома, чувствует себя хорошо", - рассказала представитель Балуева РИА Новости.
Она отметила, что в мае актер сделал вакцину от коронавируса и переболел в лёгкой форме.
"Александр делал вакцину, в легкой форме переболел, на сегодняшний день абсолютно здоров", - сообщила представитель актёра.