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КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19

КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19

Египет и Китай приняли решение совместно предоставить палестинцам в секторе Газа 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МИД КНР по итогам... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:12

2021-07-19T18:12

2021-07-19T18:12

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коронавирус covid-19

самех шукри

ван и (политик)

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китай

египет

в мире

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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Египет и Китай приняли решение совместно предоставить палестинцам в секторе Газа 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МИД КНР по итогам встречи министров иностранных дел двух стран.Встреча главы МИД Китая Ван И и его египетского коллеги Самеха Шукри прошла в воскресенье во время визита китайского министра в Египет."Обе стороны уделяют пристальное внимание ситуации, сложившейся после палестино-израильского конфликта, считают, что по мере справедливого урегулирования палестинского вопроса, также необходимо уделять внимание гуманитарной обстановке, принимать конкретные меры для оказания помощи палестинскому народу в борьбе с эпидемией. Китай и Египет приняли решение выделить в качестве гуманитарной помощи 500 тысяч доз вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Поясняется, что будут предоставлены вакцины от совместного китайско-египетского завода.Поставка вакцины будет реализована в кратчайшие сроки по согласованию с палестинской стороной.

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html

китай

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, самех шукри, ван и (политик), здоровье - общество, мид кнр, китай, египет, в мире