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https://ria.ru/20210719/covid-19-1741919426.html
КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19
КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19
Египет и Китай приняли решение совместно предоставить палестинцам в секторе Газа 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МИД КНР по итогам... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:12
2021-07-19T18:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
самех шукри
ван и (политик)
здоровье - общество
мид кнр
китай
египет
в мире
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Египет и Китай приняли решение совместно предоставить палестинцам в секторе Газа 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МИД КНР по итогам встречи министров иностранных дел двух стран.Встреча главы МИД Китая Ван И и его египетского коллеги Самеха Шукри прошла в воскресенье во время визита китайского министра в Египет."Обе стороны уделяют пристальное внимание ситуации, сложившейся после палестино-израильского конфликта, считают, что по мере справедливого урегулирования палестинского вопроса, также необходимо уделять внимание гуманитарной обстановке, принимать конкретные меры для оказания помощи палестинскому народу в борьбе с эпидемией. Китай и Египет приняли решение выделить в качестве гуманитарной помощи 500 тысяч доз вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Поясняется, что будут предоставлены вакцины от совместного китайско-египетского завода.Поставка вакцины будет реализована в кратчайшие сроки по согласованию с палестинской стороной.
https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html
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коронавирус covid-19, самех шукри, ван и (политик), здоровье - общество, мид кнр, китай, египет, в мире
18:12 19.07.2021
 
КНР и Египет предоставят палестинцам вакцины от COVID-19

Египет и Китай приняли решение совместно предоставить палестинцам в секторе Газа вакцины от COVID-19

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине
Сотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Египет и Китай приняли решение совместно предоставить палестинцам в секторе Газа 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МИД КНР по итогам встречи министров иностранных дел двух стран.
Встреча главы МИД Китая Ван И и его египетского коллеги Самеха Шукри прошла в воскресенье во время визита китайского министра в Египет.
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"Обе стороны уделяют пристальное внимание ситуации, сложившейся после палестино-израильского конфликта, считают, что по мере справедливого урегулирования палестинского вопроса, также необходимо уделять внимание гуманитарной обстановке, принимать конкретные меры для оказания помощи палестинскому народу в борьбе с эпидемией. Китай и Египет приняли решение выделить в качестве гуманитарной помощи 500 тысяч доз вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Поясняется, что будут предоставлены вакцины от совместного китайско-египетского завода.
Поставка вакцины будет реализована в кратчайшие сроки по согласованию с палестинской стороной.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Самех ШукриВан И (политик)Здоровье - ОбществоМИД КНРКитайЕгипетВ мире
 
 
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