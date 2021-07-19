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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/covid-19-1741880835.html
В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19, сообщают власти Ирана. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:36
2021-07-19T15:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
белуджистан
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19, сообщают власти Ирана."Тегеранский базар в соответствии с решением национального штаба борьбы с короновирусом закрывается на шесть дней из-за тяжелых условий с COVID-19… на данный момент Тегеран находится в красной зоне распространения коронавирусной инфекции", - приводит телеканал IRIB слова председателя палаты профсоюзов Тегерана Касем Нодэ Фарахани.О закрытии банков в Тегеране заявил секретарь оперативного отдела при штабе по борьбе с коронавирусом Бабак Динпараст."Банки и торговые учреждения в Тегеране, а также Альборзе закрываются на шесть дней", - приводит телеканал IRIB слова Динпараста.В Иране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19. За сутки в стране выявлен 25 441 новый случай заражения, общее число заболевших выросло до 3 548 704. Пандемия унесла жизни 87 374 иранцев, выздоровели 3 152 653 человека. В красной зоне распространения вируса находится несколько регионов Ирана. Самый высокий показатель зарегистрирован в провинциях Тегеран, Хузестан и Белуджистан.
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белуджистан
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коронавирус covid-19, белуджистан, тегеран (город), иран, в мире
15:36 19.07.2021
 
В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19

В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19, сообщают власти Ирана.
"Тегеранский базар в соответствии с решением национального штаба борьбы с короновирусом закрывается на шесть дней из-за тяжелых условий с COVID-19… на данный момент Тегеран находится в красной зоне распространения коронавирусной инфекции", - приводит телеканал IRIB слова председателя палаты профсоюзов Тегерана Касем Нодэ Фарахани.
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О закрытии банков в Тегеране заявил секретарь оперативного отдела при штабе по борьбе с коронавирусом Бабак Динпараст.
"Банки и торговые учреждения в Тегеране, а также Альборзе закрываются на шесть дней", - приводит телеканал IRIB слова Динпараста.
В Иране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19. За сутки в стране выявлен 25 441 новый случай заражения, общее число заболевших выросло до 3 548 704. Пандемия унесла жизни 87 374 иранцев, выздоровели 3 152 653 человека. В красной зоне распространения вируса находится несколько регионов Ирана. Самый высокий показатель зарегистрирован в провинциях Тегеран, Хузестан и Белуджистан.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19БелуджистанТегеран (город)ИранВ мире
 
 
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