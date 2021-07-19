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Суд в Болгарии отказался освободить россиянку, обвиняемую в шпионаже

Суд в Болгарии отказался освободить россиянку, обвиняемую в шпионаже - РИА Новости, 19.07.2021

Суд в Болгарии отказался освободить россиянку, обвиняемую в шпионаже

Военный апелляционный суд Болгарии отказался изменить меру пресечения для Галины Илиевой, арестованной по делу о "шпионаже" в пользу России, сообщает Болгарское РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:01

2021-07-19T21:01

2021-07-19T21:03

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Военный апелляционный суд Болгарии отказался изменить меру пресечения для Галины Илиевой, арестованной по делу о "шпионаже" в пользу России, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление прокуратуры.Суд в четвертый раз отказывает в освобождении 66-летней Илиевой. Ранее, как сообщали местные СМИ, в судебном постановлении говорилось, что она как обладательница российского паспорта в случае выхода из тюрьмы может укрыться в посольстве РФ.Илиева – жена так называемого "резидента" Ивана Илиева, бывшего высокопоставленного сотрудника болгарской военной разведки.В конце марта по делу о "шпионаже" в Болгарии были арестованы шесть человек. Один из них был освобожден под залог. Помимо супругов Илиевых под арестом остаются глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника бюджетной дирекции минобороны полковник Петров и сотрудник военной разведки Димитар Влахов.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.

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