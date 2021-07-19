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Биржевая цена бензина Аи-92 побила очередной рекорд
Биржевая цена бензина Аи-92 побила очередной рекорд - РИА Новости, 19.07.2021
Биржевая цена бензина Аи-92 побила очередной рекорд
Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила свое рекордное значение, следует из данных... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:54
2021-07-19T14:54
2021-07-19T14:54
россия
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спбмтсб
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бензин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила свое рекордное значение, следует из данных биржи.По итогам торгов в понедельник биржевая цена Аи-92, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 56 287 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,67%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад.Бензин Аи-95 продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года - 59 784 рубля за тонну. По итогам торгов в понедельник его цена составила 59 178 рублей за тонну.Минэнерго РФ ранее сообщало, что ожидает поставки бензина на внутренний рынок в июле на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года благодаря сокращению экспорта. При этом рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен, отмечало министерство.Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в понедельник резко снизилась на 2,67%, составив 38 508 рублей. До этого она три дня подряд обновляла максимумы, достигнув рекорда в 39 577 рублей за тонну.Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европе. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.
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россия, цены на нефть, спбмтсб, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, бензин
Биржевая цена бензина Аи-92 побила очередной рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила свое рекордное значение